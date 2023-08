La ce intervenții estetice la nivelul feței a apelat Paula Chirilă. Cum arată acum actrița și ce a recunoscut

Paula Chirilă și-a „făcut un cadou” și a apelat la două intervenții estetice. Actrița a dorit să scape de „gușă” și de pielea lăsată de sub ochi.

Paula Chirilă și-a ținut fanii la curent cu privire la schimbările din viața sa. Actrița a apelat la două intervenții estetice la nivelul feței și le-a povestit fanilor despre ele.

Mai întâi, Paula Chirilă și-a dorit să îndepărteze pielea lăsată de sub ochi, pentru că atunci când participa la emisiunile Xtra Night Show și Mireasa, Capriciile Iubirii pudra aplicată îi încărca foarte mult acea zonă care devenise inestetică.

Paula Chirilă a povestit pe rețelele sociale despre intervențiile estetice la care a apelat, apoi a publicat imagini cu ea, cu noul său look.

La ce intervenții estetice a apelat Paula Chirilă

„10 ani au disparut ca prin farmec. Cea mai sensibilă zonă de pe față e zona de sub ochi. Acolo se văd cel mai bine semnele îmbătrânirii. Cu situația asta m-am confruntat și eu. Pielea de sub ochi arăta destul de urât, arăta așa, ușor creponată, fiind și foarte subțire, cu aspect de cearcăne. Am încercat de toate, până când am descoperit soluția salvatoare: o procedură minim invazivă care durează 30 de minute: mezoterapie. După o anestezie locală se fac niște microinjecții cu vitamin, minerale și acid hialuronic. După câteva zile pielea a început să se ridice. Eu una îmi pierdusem speranța. La emisiune când aplicam machiaj arăta rău de tot, ca o piele foarte îmbătrânită”, a spus Paula Chirilă într-un videoclip publicat pe contul ei de Facebook.

De asemenea, actrița Paula Chirilă a apelat la o intervenție estetică cu laser pentru a elimina „gușa”.

„Am efectuat o procedură prin care se scap de gușă, care se numește allura. Am hotărât să-mi fac un cadou. Am făcut-o și pe asta! Am decis să-mi scot gușa. Recuperarea a fost una foarte ușoară. Nu au fost cicatrici, zona s-a umflat un pic după procedură. Eu sunt foarte mulțumită. Punguța de grăsime a început să se retragă la 5 zile după intervenție”, a spus vedeta într-un videclip publicat pe contul ei de Facebook.

Paula Chirilă a declarat că este o susținătoare a intervențiilor estetice

„Nu e un secret pentru nimeni că odată cu trecerea timpului pielea își pierde din fermitate, mai ales sub barbie, pe gât și pe madibula. Și nicio crema din lume nu le poate opri degradarea! Spun asta pentru că în privința cosmeticelor și a îngrijirii sunt aproape de nivelul de expert! Însă oricât ai încerca, doar din exterior e greu să păstrezi sau să repari ceva ce se subrezeste din interior. Am fost și voi rămâne pentru totdeauna pro intervenții estetice. Și am să încurajez sau susțîn pe oricine vrea să se simtă mai bine in pielea lui, iar limita și-o cunoaște fiecare.