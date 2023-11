„La Familia” își apără familia! Puya și Tudor Sișu, reacție furibundă după ce Dana Marijuana i-a acuzat că i-au furat banii

Dana Marijuana este supărată pe trupa „La Familia” și îi acuză pe Tudor și Sișu că i-ar fi luat banii de pe concerte și piese. Cei doi au avut o reacție vehementă.

Dana Coteanu, pe numele de scenă Marijuana, a fost prima artistă de muzică rap din România, care s-a făcut cunoscută odată ce s-a asociat cu trupa „La Familia”. Avea doar 14 ani când a colaborat cu trupa „BUG Mafia”, iar la 18 ani s-a alăturat în concerte cu Puya și Sișu.

Citește și: Câte case are Puya. Ce s-a întâmplat cu locuința lui de la Cernica: „Eu sunt mai cu tradiția”

Dana Marijuana acuză „La Familia” că i-ar fi luat banii. Puya și Sișu reacționează: „Chiar ne-a durut cand am vazut ce a spus, din nou, Dana despre noi”

Ani mai târziu, numele său de scenă avea tot mai puțin ecou, datorită retragerii ei treptate din lumea muzicală. Într-un interviu recent ea a vorbit destul de supărată despre perioada colaborării cu „La Familia”, subliniind faptul că nu și-ar fi primit bani pe munca depusă. „Puya mi-a zis: «Auzi, tu fără noi ești un nimeni și un nimic și n-o să faci nimic niciodată!»”

Dana Marijuana a vorbit la un podcast despre momentul care a adus la declinul relației: „La Familia, de aia m-am despărțit de ei…tot turneul meu, eu lucram la ai mei, aveam un bănuț de buzunar. De fiecare dată le ceream alor mei: «Mama, dă-mi și mie bani de drum până la Timișoara, dă-mi și mie bani de drum până la Arad…dar tu pentru ce cânți acolo?» Mai ales tata! (n.r. îmi zicea). Asta pentru că băieții din «La Familia> îmi ziceau că, dacă vrei să vii cu noi, vii..iar eu credeam că ei nu iau niciun ban pentru mine, că eu merg alături de ei, Marijuana cu ei, mă ajută și pe mine pe lângă ei și că trebuie să mă duc, să spun la lume mesajul și să fim cu toții. Bun. După un anumit timp, vine un domn la mine: «Dana, tu știi că La Familia iau bani separat pentru tine?» Eu bănuiam ceva, dar mă bucur că ați venit să-mi spuneți exact.

Eram într-o emisiune, în pauză, și m-am dus la Puya și i-am zis: «Dragoș, nu vreau 250 de dolari, 300, cât luase el pentru mine, vreau 50 de dolari, să am și eu bani de buzunar, să nu mă mai cert cu părinții acasă». Oricum banii pe care-i luam de buzunar, cheltuiam tot cu ei. Dacă luam o ciocolată, o împărțeam în trei, nu puteam să mănânc singură. S-a dus la Sișu, au vorbit ei doi, vine Puya: «Auzi, tu fără noi ești un nimeni și un nimic și n-o să faci nimic niciodată» Pentru mine a fost ca o săgeată în suflet. Eu credeam în prietenia noastră, credeam în tot.

Nu-mi venea să cred că eu nu le ceream toți banii, măcar banii de buzunar și nu au fost în stare să-mi dea măcar pe ăia. Am zis: «bine, băieți, duceți-vă pe drumul vostru» Foarte bun de altfel a fost, și eu mă duc pe drumul meu”, a povestit ea.

Citește și: Bat clopotele de nuntă! Dana Marijuana se pregătește de nuntă. Detalii despre soț, rochie și unde va avea loc evenimentul

Puya și Tudor Sișu au făcut un videoclip în care au vorbit despre acuzațiile aduce de Dana Marijuana. Tudor Sișu a luat cuvântul: „Oamenii acum pot să interpreteze că poate am păcălit-o noi sa cânte la Nostalgia să ne ridice. O cunoaștem pe Dana Marijuana din 1996, ea se afla în anturajul trupei BUG Mafia. Formam împreună un grup de oameni care veneam la ea acasă, ea locuia în cartierul Sălăjan, undeva la Ilioara și mergeam pe la ea.

Ne întâlneam, ascultam muzica, mai fumam, beam, mergeam la petreceri etc. În perioada asta, am lucrat albumul «Băieți de cartier» acolo și, după ce l-am terminat, BUG Mafia au hotărât împreună cu noi să mergem în niște show- uri să cântam în deschidere. La unul din aceste concerte, din Zebra Bacău, între Alin, Uzzi și Dana Coteanu, au fost niște înțepături, Dana a fost foarte supărată.

Puya a venit atunci la mine și mi-a spus: «băi, hai să facem ceva cu fata asta să se simtă și ea integrată în grup.» Tot Dragoș a scris o strofă la piesa «Tupeu de borfaș» din perspectiva ei, cu versurile lui. Când am ajuns în studio el a cântat linia, flow-ul acelei piese, și ea a cântat peste. După care am scos vocea lui Dragoș și am lăsat strofa ei.

Am mai făcut o a doua piesă cu Ganja și cu Cătălina Toma, care la fel erau scrise de Dragoș și am lansat albumul. Albumul a avut succes și Dorian Enache ne-a propus să facem clip la «Tupeu de borfaș» și, bineînțeles, că Dana Marijuana era pe piesă și nu puteam s-o scoatem, era prietena noastră, așa că am făcut clipul.

Clipul a avut un succes fulminant, exploziv, a devenit cunoscută la nivel național și casa de discuri ne-a cerut următoarele piese ale Danei, care Dana nu știa să scrie absolut nicio piesă!

Domnul Dragoș a sărit iar la interval cu piesa «Tre să spun» și cu piesa «Fii pe fază!». A fost pe principiul: pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești.

Casa de discuri ne-a spus că ea nu poate să facă concerte pentru că ea nu are un album și nu are ce să cânte.

I-am facut noi albumul, jumătate eu, jumătate Dragoș. N-am mai facut alt album că n-am mai vrut să mințim lumea. Am încercat să-i dam un start ca ea să devină un artist cunoscut. Dar, aveam și noi treaba noastră”, a explicat Sișu, potrivit Click.ro.

Citește și: Dana Marijuana a renunțat la viața din București. Cum trăiește împreună cu fiica ei într-un container în Vama Veche fără lumină