Dana Marijuana a renunțat la viața din București. Cum trăiește împreună cu fiica ei într-un container în Vama Veche fără lumină

Dana Marijuana a renunțat la începutul verii la viața din București. Ea s-a mutat împreună cu fiica cea mică într-un container la malul mării. Nu intenționează să revină în capitală, confruntându-se cu probleme financiare foarte mari.

Dana Marijuana este pseudonimuil Danei Coteanu. Ea și-a început activitatea în 1994. În anii '90 era considerată regina hip-hopului românesc, însă odată cu trecerea timpului a ieșit a apărut din ce în ce mai rar pe scenă și a ieșit din lumina reflectoarelor.

Cum trăiește Dana Marijuana împreună cu fiica ei într-un container în Vama Veche

Deși înainte locuia într-o casă de lux din București, acum a ajuns să supraviețuiască într-un container în Vama Veche fără vreo sursă de lumină și căldură.

Conform Viva!, artista trăiește dintr-o pensie de 2.000 de lei pe lună. Fosta regină a hip-hopului românesc nu a avut succes cu recentele concerte și evenimente, în ciudat tarifului foarte mic pe care îl percepe.

Astfel că, împreună cu fiica ei cea mică, s-a mutat din București în Vama Veche. Ele s-au mutat la începutul lunii iunie și nu intenționează să revină în București la începutul sezonului rece.

Iris, fiica cea mică, va începe școala acolo. Iar până la jumătatea lunii septembrie, Dana Marijuana ar vrea să rezolva problema luminii din container. De asemenea, ele vor avea nevoie de o butelie pentru perioada rece care va urma.

„De ieri bate un vânt urât și tare la mare plus că este înnorat, dar nouă ne place. Nu vreau să mai revin la București, nu a fost doar o nebunie de moment ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două luni. Acum am înscris-o deja pe cea mică la școală, aici și totul o să fie bine. Trebuie să cumpărăm în perioada următoare un încălzitor de butelie, nu avem nici lumină, am chemat pe cineva să ne rezolve problema asta în perioada următoare mai ales că fata începe și școala. Acum avem un neon pe tavan care se încarcă de la soare dar cum căldură nu mai este, deci nici ăla nu se mai încarcă. Plus că nu disperăm dacă nu avem lumină pentru că avem și telefoanele mobile unde avem lanternă și le aprindem să lumineze. Și ne-am făcut un program seara, ne culcăm mai devreme și asta este”, a declarat Dana Marijuana pentru Click.

Ce a făcut-o pe Dana Marijuana să renunțe la viața din București

Cântăreața a mărturisit că atât răutatea oamenilor, cât și facturile lunare imense au determinat-o să plece din București.

„Decizia de a părăsi Bucureștiul nu a venit de pe o zi pe alta sau că m-am inspirat eu de la cineva anume. Nu mai suportam energiile bucureștene și asta a dus la decizia mea de a mă muta la mare”, mai spune ea.

Viața agitată din capitală a împins-o să ia o astfel de decizie, însă se simte mult mai împlinită decât înainte.

Cum evoluează relația dintre Dana Marijuana și iubitul ei în aceste condiții

Dana Marijuana și iubitul ei, Valentin, trebuiau să se căsătorească la începutul acestei veri. Planurile artistei de a se muta din București au dus însă la o amânare a marelui evenimentului.

Cei doi fac naveta între București și Constanța pentru a se vedea.