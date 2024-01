Paul Nicolau (Pescobar) a recunoscut totul despre bani și salariu! Cât oferă unui angajat din Sri Lanka și ce a zis de români

S-a aflat câți bani câștigă un bucătar din Sri Lanka angajat la Taverna Racilor. Paul Nicolau, zis și Pescobar, a dezvăluit totul, fără pic de reținere. Ce detaliu i-a uimit pe mulți.

Paul Nicolau, proprietarul Tavernei Racilor, cunoscut drept Pescobar, nu s-a ferit să recunoască câți bani oferă angajaților săi din Sri Lanka. Așa a ieșit la iveală ce salariu primește un bucătar de la respectivul local.

Paul Nicolau (Pescobar) a dezvăluit câți bani oferă angajaților săi. Ce salariu primește un bucătar din Sri Lanka la Taverna Racilor

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, are o afacere prosperă cu Taverna Racilor și cifrele sale de afaceri sunt impresionante. În ciuda situațiilor în care cei de la ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) au găsit nereguli și au aplicat sancțiuni, restaurantul s-a deschis din nou.

În urmă cu ceva timp, Paul Nicolau (Pescobar) nu s-a ferit să recunoască faptul că preferă să angajeze bucătari din Sri Lanka. Potrivit acestuia, bucătarii aduși din străinătate negociază un salariu fix, dar apoi intră și la bonusuri sau tips (bacșiș), lucru ce mărește considerabil venitul unui angajat.

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări… românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc. Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2.800 de euro, plus bonusuri, 3.000”, a spus Paul Nicolau în cadrul unui podcast, potrivit celor de la gandul.ro.

Paul Nicolau, patronul de la Taverna Racilor, cel care se autoproclamă „Pescobar”, a făcut un anunț de angajare care a primit sute de cereri. Celebrul afacerist pune la bătaie un salariu uluitor pentru un expert care să îi gestioneze conturile de social media, mulți încă au picat de la primul mesaj.

„Eu vreau să ofer 4.000, 5.000 de euro salariu unui expert social media care să facă de banii ăștia istorie în materie de marketing cu brandul meu și cu tot îi pun la dispoziție”, a dezvăluit acesta.

Au fost însă și mesaje care l-au enervat la culme pe Paul Nicolau (Pescobar).