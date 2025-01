Laura Cosoi este răsfățată de soțul său. Cosmin Curticăpean i-a făcut un cadou costisitor la aniversarea de 35 de ani.

Laura Cosoi are o frumoasă familie și dorește să le ofere copiilor tot ce-i mai bun. Confortul propriei locuințe este unul dintre cele mai importante. Vedeta este apreciată pentru gustul cu care și-a amenajat locuința din capitală.

Puțini știu însă că aceasta are o casă și în Maramureș.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Laura Cosoi, despre locul de suflet din Maramureș. Ce cadou extravagant a primit de la soț: „I-am zis lui Cosmin că aș vrea...”

Articolul continuă după reclamă

Laura Cosoi, în vârstă de 43 de ani, și Cosmin Curticăpean, în vârstă de 48 de ani, au format de-a lungul timpului o familie frumoasă. Cei doi au împreună patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida.

Citește și: Rețeta de macaroane cu brânză a Laurei Cosoi. Cum le prepară pentru micuțele ei

Vedeta a dezvăluit că s-a îndrăgostit încă de la prima vacanță de atmosfera din Maramureș. Chiar dacă soțul ei era sceptic că vor reveni în regiune, timpul le-a demonstrat că s-a creat o adevărată legătură.

„Eu sunt ardeleancă la bază. Părinții mei sunt ardeleni din Zalău și din Brașov. Eu m-am născut și am crescut la Iași, însă țara mea și toate rudele mele sunt în Ardeal. Noi am fost strămutați în Moldova în urma bunicului meu, care a fost lector de limbă latină la Universitatea din Iași, la Facultatea de Litere și așa ne-am născut noi acolo.

Noi mergem în Ardeal pentru că acolo sunt rudele noastre și evident că Maramureșul se pupă acolo cu Ardealul”, a declarat Laura Cosoi în cadrul unui interviu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă o pâine cu maia în brutăria deținută de Laura Cosoi. Oamenii stau minute bune la coadă

Toate cele patru fetițe au fost botezate în aceeași biserică din Maramureș, slujba fiind oficiată de același preot.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai mult decât atât, Maramureșul a cucerit-o pe prezentatoare, care și-a dorit o casă acolo, numind regiunea locul ei de suflet. După prima vizită în Maramureș, Laura Cosoi a dorit o căsuță în zonă, însă Cosmin Curticăpean era sceptic la vremea respectivă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Însă la aniversarea vedetei de 35 de ani i-a făcut un cadou inedit. Cosmin i-a cumpărat Laurei casa dorită în Maramureș. Cei doi au recondiționat-o, iar mai apoi au mai cumppărat una și un teren destul de mare pentru viitoare proiecte.

Laura și soțul său nu grăbesc lucrurile, dorind să termine mai întâi proiectele deja în derulare din București.

Citește și: Laura Cosoi a mers cu mezina pe platourile de filmare. Prezentatoarea s-a simțit foarte rău înainte: „Nu mă puteam ridica din pat”

„Noi nu avem rude în Maramureș. Familia noastră are acolo ceva, un cuib, și să sperăm că vom ajunge să călătorim cât mai mult în Maramureș și să stăm cât mai mult acolo. Cred că prima oară când am vizitat Maramureșul, i-am zis lui Cosmin că aș vrea să am o casă acolo și apoi el mi-a făcut socoteala și a zis că nu rentează. Hai să vedem dacă ne mai întoarcem!

Citește și: Laura Cosoi și-a botezat fetița. Cadrul de poveste pe care l-a ales pentru botezul Aidei. Ce vedete au fost invitate

Și după aceea ne-am cam tot întors și am început să ne atașăm. Și când am împlinit eu 35 de ani, dacă nu mă înșel, am primit cadou de la el o casă veche de lemn, pe care am recondiționat-o. Am mai luat încă una, am cumpărat și un teren și tot așa. Suntem încă în in the making, ca să spun așa, pentru că nu e prioritar acest proiect pentru noi. Avem altele în București”, spune actrița.

Citește și: Ramona Bădescu şi Dr. Adrian Marinescu, alături de soţia sa, sunt invitaţii Laurei Cosoi în cadrul emisiunii Vacanţă de vedetă

„Noi când mergem acolo mergem într-o curte în care sunt mult mai multe case, pentru că e mult mai la îndemână și avem mulți invitați. De obicei suntem toți acolo în gașcă”, mai spune ea despre locul de suflet din Maramureș.

Vedeta este încântată de acest loc care pare un pretex pentru a strânge prietenii și familia laolaltă. De aici și atmosfera caldă și îmbietoare care o face să revină cu drag de fiecare dată.

„Suntem la căsuța noastră, în Maramureș. Am făcut, recent, actele pentru terenul pe care l-am cumpărat. Avem de toate, verdeață, grădină, livadă. Seara mergem pe deal să vedem apusul. Peisajul e mirific, respirăm aer curat. Cele mici se simt foarte bine aici.

Va fi căsuța noastră de vacanță, unde intenționăm să petrecem mult timp. Căsuța are momentan doar 2 camere, dar o vom renova, îi vom face și mansardă. Vom păstra însă arhitectura, stilul vechi al acesteia”, spunea ea după achiziționarea casei, conform unei surse.