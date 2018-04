Lavinia Pârva, despre relaţia cu Ștefan Bănică şi secretul din spatele iubirii lor: "Este un tip foarte amuzant, nu am cum să mă supăr pe el"

Lavinia Pârva a făcut dezvăluiri despre iubirea cu Ştefan Bănică! Bruneta vorbit despre viaţa lor dincolo de scenă, dar şi despre secretul pentru o relaţie echilibrată!

"Ştefan are foarte mult umor, nu am cum să mă supăr pe el... E totul o joacă frumoasă între noi. Cred că ne-am găsit echilibrul împreună, suntem pe aceeaşi lungime de undă. Suntem ca nişte copii, de fapt... Cred că dragostea nu are vârsta, nu are nicio legătură cu sentimentele. Este un om extrem de onest cu mine şi dacă are ceva să îmi spună îmi dă şi argumente. El este un om frumos şi dincolo de scenă. Facem lucruri banale ca orice alţi oameni: mergem la film, cântăm acasă, mergem la cumpărături, e o atmosferă interesantă"", a povestit Lavinia, la Antena Stars.