Lavinia Pârva a dezvăluit secretul relației cu Ștefan Bănică: ”E iubire necondiționată pe care n-am simțit-o decât cu părinții mei!” 

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar acum artista a vorbit despre secretul relației lor.

”E foarte important să ai un om atât de corect cu tine și față de tine, pentru că efectiv te iubește necondiționat. Iar lucrul ăsta l-am mai simțit doar cu părinții mei. Nu am cum să mă supăr pe el, pentru că el are mult noroc. Relația noastră se bazează pe încredere, pe iubire necondiționată și pe libertate. Cred că ne-am găsit echilibrul. Am învățat de la mama să gătesc, când sunt acasă și sunt mai liberă o fac cu mare drag. Știu să fac sărmăluțe, noi le facem un pic mai mari și mai multe condimente.”, a spus Lavinia, la Antena Stars.