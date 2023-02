Leonardo DiCaprio, surprins în compania unei domnișoare misterioase la un eveniment monden. În ce ipostaze au fost surprinși

Deși și-a afișat relația cu noua iubită, Victoria Lamas, în vârstă de 23 de ani, se pare că Leonardo Di Caprio a fost surprins în compania unei domnișoare misterioase la un eveniment monden. Actorul în vârstă de 48 de ani a participat la evenimentul de lansare al EP-ului artistei Ebony Riley, eveniment de la care a lipsit iubita actorului, notează Daily Mail.

Leonardo DiCaprio a fost văzut stând lângă modelul israelian Eden Polani, în vârstă de 19 de ani. Imaginile cu cei doi pot fi văzute aici

Cum a fost suprins Leonardo DiCaprio la petrecerea mondenă

Pentru petrecerea la care a luat parte, starul de la Hollywood a fost îmbrăcat într-o ținută casual, deși nu s-a deghizat așa cum obișnuiește să mai procedeze la anumite evenimente publice. În schimb, a purtat o șapcă de baseball neagră simplă și o jachetă neagră.

Citește și: Leonardo DiCaprio a apărut la bustul gol, lângă mai multe tinere superbe. Cum s-a distrat actorul pe un iaht de lux

Modelul israilean a optat pentru un costum gri accesorizat cu niște lanțuri aurii. Pe tot parcursul serii, Leonardo DiCaprio a putut fi surprins cu zâmbetul până la urechi în compania modelului, semn că s-a simțit foarte bine la evenimentul de lansare.

Nu este clar dacă Leo mai este sau nu într-o relație cu Victoria Lamas, având în vedere că ultima oară când au fost văzuți împreună a fost în decembrie anul trecut.

Cea mai recentă apariție a lui Leo vine după vestea că filmul care l-a pus pe harta cinematografiei, „Titanic”, regizat de James Cameron, va fi relansat în cinematografe pe 10 februarie.

Citește și: Leonardo DiCaprio a fost la un pas de a nu primi rolul în filmul „Titanic”. Ce dezvăluiri a făcut regizorul James Cameron

Noua versiune va sărbători aniversarea a 25 de ani de la lansarea filmului, valorificând în același timp succesul ultimului blockbuster al lui Cameron, „Avatar: The Way of Water”, în care Kate Winslet revine pentru un rol secundar.

Titanic a fost remasterizat digital în 4K pentru reeditare și va fi jucat în unele cinematografe premium în 3D.

Regizorul a spus că a avut o misiune grea să-l convingă pe Leonardo DiCaprio să joace din nou rolul care l-a consacrat. Starului nu i s-a părut o idee prea bună, dar iată că într-un final s-a lăsat înduplecat de rugămintea regizorului și îl vom vedea în noua versiune „Titanic”.

„Nu a vrut să facă un rol de lider. A trebuit să-i strâng cu adevărat mâna pentru a fi în film. Nu voia s-o facă. A crezut că e plictisitor. El a acceptat rolul doar când l-am convins că era de fapt o altă provocare”, a declarat James Cameron.

Petru face tot posibilul să o salveze pe Lia din mâinile răpitorilor ▶ Vezi noile episoade Lia - Soția soțului meu acum