Lidia Buble, cu posteriorul la vedere în vacanță. În ce ipostază sexi s-a lăsat fotografiată

Lidia Buble face spectacol cu aparițiile sale provocatoare din mediul online. Artista îmbracă cele mai sexi ținute și se lasă fotografiată în ipostaze incendiare, iar prietenii virtuali se bucură de fiecare postare publicată.

De când s-a întors de la filmările pentru noul sezon Asia Express, vedeta este foarte activă pe rețelele sociale și își ține urmăritorii la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa. De asemenea, cântăreața s-a decis să plece într-o vacanță binemeritată în Ibiza, unde s-a fotografiat în cele mai ispitioare poziti.

Cum a pozat Lidia Buble în vacanța din Ibiza

De curând, Lidia Buble a publicat pe rețelele sociale o imagine care a încins atmosfera și a pus pe jar publicul masculin. Vedeta a îmbrăcat un costum de baie atrăgător, format din două piese și cu decolteu generos, care i-a scos în evidență atuurile fizice, în special bustul, talia de invidiat, dar și posteriorul bombat.

Imaginea nu a putut să treacă neobservată, artista fiind extrem de provocatoare. Totodată, aceasta a asortat ținuta de plajă cu o pereche de ochelari de soare care i se potrivesc de minune, iar coafura simplă i s-a potrivit perfect.

Ipostaza în care s-a lăsat fotografiată i-a încântat pe fanii săi, care i-au oferit complimente și cuvinte frumoase. Imaginea a strâns rapid mai bine de 16 mii de aprecieri și o mulțime de reacții.

Un lucru este evident, Lidia Buble este posesoarea unui trup de invidiat și nu ezită să își afișeze formele apetisante. Din peisaj nu au lipsi prea mult timp reacțiile fanilor săi, care au avut de oferit laude.

"Lidia, ești prea sexi", "Wow, cum să nu îți placă așa ceva. Ești superbă!" sau "Foarte frumoas! Vacanță plăcută, te îmbrățișez.", au fost doar câteva comentarii ale oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Ce spune Lidia Buble despre experiența Asia Express

Lidia Buble și sora sa, Ester, au plecat în cea mai mare aventură a vieții lor. Cele două au acceptat împreună provocarea Asia Express și sunt mai pregătite ca niciodată să ajungă cât mai departe.

Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi, pentru că, în general, reușim foarte ușor să ne facem plăcute”, spune Lidia Buble înainte de plecarea în Asia Express.

„Prima zi cred că n-o s-o uităm niciodată. Am fost luați total prin surprindere. Ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii, am alergat cu vreo 40 de kilograme de bagaje. După care să stai să-ți cauzi cazare în 4 ore”, a mai spus artista și sora ei.

„În timp ce toată lumea își bate joc de tine. Efectiv toată lumea râdea de noi. Nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, nu au ce mânca, nu au unde să doarmă. Ne spuneau vreți să dormiți? Păi intrați aici în grajd cu vacile și dormiți. Eram ca la nuntă cu alaiul după noi, oameni care râdeau de noi și efectiv era să rămânem să dormim într-un cort, sau într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, în următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă”, au mai adăugat ele.

