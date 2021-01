Lidia Buble gătește în sutien, legată la mijloc cu un lanț. Ipostaza incendiară în care s-a lăsat pozată artista

Timpul pare să fi șters dorul și rănile despărțirii de Răzvan, iar viața profesională a ocupat locul întâi în clasamentul priorităților artistei. Mai mult, Lidia a devenit extrem de activă pe conturile de socializare, loc în care postează deseori fotografii provocatoare, apreciate de zeci de mii de oameni.

Deși Lidia și Răzvan Simion, impresarul ei și prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, s-au despărțit de mai bine de jumătate de an, ei au rămas în relații bune. Sunt în continuare prieteni, dai Răzvan o ajută în proiectele sale muzicale.

Cei doi s-au despărțit după 5 ani de relație. Încă de când s-au despărțit, prezentatorul TV a lăsat să se înțeleagă că, el și Lidia vor continua să colaboreze pe plan profesional, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu.

Vestea despărțirii celebrului cuplu a șocat lumea mondenă, dar și pe admiratorii celor doi, care s-au despărțit după o relatie de cinci ani, însă au făcut-o în cel mai civilizat mod cu putință.

Deși au spus că despărțirea a fost de comun acord și nu au dorit să dea mai multe detalii , la scrut timp după după, Lidia a postat pe pagina sa de Instagram:

“Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”.