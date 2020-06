Lidia Buble, mărturisiri despre bărbatul care i-a marcat viaţa. E celebru și nu te-ai fi gândit că este vorba despre el! "Dormeam cu poza lui sub pernă"

Lidia Buble a vorbit, într-un interviu, despre bărbatul celebru care i-a marcat viaţa. Artista a mărturisit că avea o mare pasiune în copilărie pentru designerul Cătălin Botezatu.

“În urmă cu vreo 10 ani eram la Deva; eram o față obișnuită, mergeam la școală, eram la Liceul Sportiv. Am aflat de la colegele mele că în oraș vine Cătălin Botezatu să își lanseze o carte. Când am auzit acest lucru, mi-am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eram disperată, dormeam cu poză lui sub pernă. Nu știam dacă să merg sau nu la lansare pentru că tatăl meu ne ținea așa puțin din scurt. Știam doar școală, biserica și acasă", a declarat Lidia Buble pentru kfetele.ro.