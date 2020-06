Lidia Buble, mesaj neașteptat după despărțirea de Răzvan Simion! Ce detaliu au observat fanii în poză

Mesajul a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor, care nu au întârziat să o complimenteze pe artistă.

citește și: Lidia Buble, decizie radicală după ce s-a despărțit de Răzvan Simion! Cine o consolează acum | FOTO

Un alt detaliu observat de fani a fost faptul că deși s-au despărțit, Lidia Buble și Răzvan Simion încă își dau like-uri la poze și chiar au păstrat pe conturile lor poze mai vechi, semn că amândoi recunosc faptul că au trăit împreună o superbă poveste de iubire, de care își amintesc cu drag. În prezent, cei doi colaborează în plan profesional.

Lidia Buble, apariție sexy pe Instagram

Iată mai jos ce mesaj a postat Răzvan Simion pe Instagram, atunci când a anunțat despărțirea de Lidia Buble:

„O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să ii iert pe ceilalti pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să ma iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

citește și: Lidia Buble, mărturisiri despre bărbatul care i-a marcat viaţa. E celebru și nu te-ai fi gândit că este vorba despre el! "Dormeam cu poza lui sub pernă"

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen.

Ce am învațat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi Lidia nu mai este fericită lânga mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert si pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să ii sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că ii redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pt tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr iar astazi sunt înțelept.



Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”