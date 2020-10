Lidia Buble, reacție neașteptată pe Instagram! Ce mesaj a publicat: „Tu doar vei tânji după asta ”

„Daaaar, există un mare dar aici, am foarte mare noroc că mami mea, mama mea superbă, ajunge mâine în Capitală, are ceva treabă aici. Îmi aduce zacuscă și toate cele. Dar, Estera, eu o voi putea strânge în brațe și o voi putea pupici și tu nu! Tu doar vei tânji după asta și n-o vei putea atinge”, a fost mesajul transmis de Lidia Buble către sora sa, Estera, stabilită de ceva timp în Austria.

citește și: Fusta mini care garanteaza un accident vestimentar. Cat de sexy s-a pozat Lidia Buble pentru fanii ei

Și ce crezi, soră dragă…În plus, față de tine, voi primi și brânză făcută de fratele meu. Iar pe lângă brânza de la mama o să primesc și tăiței. Ce dor îmi era să vină mama cu plasa de rafie. Nu m-aș mira să vină cu supă la borcan. Mă aștept să vină cu un tir, ceva. O să primesc și dulceață, o să primesc mai multe” a mai declarat Lidia Buble, spre deliciul fanilor.

Imaginile au făcut senzație și admiratorii vedetei au savurat din plin aceste InstaStory-uri amuzante, făcute de artistă.