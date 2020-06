Lidia Buble și Selly se îmbogățesc în plină pandemie de pe urma chinezilor. Ce contracte au primit vedetele de la Huawei | Video

Cel mai recent vlog de pe canalul oficial de YouTube este dedicat pieselor muzicale pe care le-a lucrat de-a lungul timpului și pe care nu le-a lansat niciodată. Cu acest prilej, Selly menționează gadget-ul pe care îl consideră ideal pentru vlogging: Huawei P40 lite.

Selly dezvăluie și un truc util pentru pasionații de video care își doresc să se apuce de vloging, și anume o cameră profesională poate fi înlocuită cu succes de un telefon Huawei P40 lite, care livrează imagini de calitate la un preț accesibil.

„Astazi exista telefoane care au rezultate foarte, foarte apropiate de camerele profesionale. Un exemplu este Huawei P40 lite.“ menționează Selly.

,,Telefonul este ideal pentru cei care vor sa se apuce de vlog, pentru ca are o camera suficient de buna incat sa satisfaca orice nevoie pentru cei la inceput de drum si dispune de aplicatii de editat care pot fi gasite in AppGallery si, bineinteles, de YouTube. In concluzie, pentru cei care nu stiu ce camera sa isi cumpere pentru a se apuca de vlogging, nu trebuie sa caute mai departe decat camera unui telefon mobil.“

Toate aplicațiile necesare pentru procesul de editare și cele mai cunoscute aplicații Social Media sunt disponibile în Appgallery, cel de-al treilea magazin de aplicații al Huaewi la nivel internațional, precum Filmora Go, VivaVideo sau InShot. Printre aplicatiile indispensabile în telefonul Huawei P40 lite se numără și platformele de video sharing si Social Media, care sunt necesare activităților unui vlogger: Facebook, Instagram sau WhatsApp.