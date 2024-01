Liviu Dragnea se apucă din nou de afaceri. Fostul lider al PSD vrea să facă bani într-un domeniu profitabil

Liviu Dragnea se întoarce în afaceri, la doi ani și jumătate după ce a fost eliberat din închisoare. Iată ce ”lovitură” pregătește fostul lider PSD!

Potrivit Fanatik, Liviu Dragnea investește într-un sector extrem de profitabil: energia. Fostul lider PSD a înregistrat pe data de 24 noiembrie 2023 societatea Energy Multi Sistems SRL, în care deține 30% din părțile sociale.

Cine sunt asociații lui Liviu Dragnea

Ceilalți asociați sunt Mihai Sebastian Romulus (30%) și Dănuț Ungureanu (10%). În plus, societatea Dami Procons International (lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale) deține 30% din societate.

Energy Multi Sistem SRL are ca principal obiectiv „producția de energie electrică”, clasă care include: activitatea instalațiilor de energie electrică, centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă.

Firma lui Liviu Dragnea are sediul social înregistrat la etajul 2 al unui imobil din Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3. Clădirea aparține grupului Romelectro, acționar majoritar al Electromontaj Carpați Sibiu și al Institutului de Studii și Proiectări Energetice (ISPE).

Electromontaj Carpați Sibiu este una din cele mai importante companii românești specializate în servicii de montaj, asamblare și punere în funcțiune a echipamentelor din domeniul transportului și distribuției energiei electrice. Pe de altă parte, ISPE este lider național în servicii de consultanță și inginerie de generare a energiei electrice și termice.

Legătura lui Liviu Dragnea cu Romelectro este dată de faptul că asociatul său, Dănuț Ungureanu, apare ca administrator în patru din societățile care fac parte din grup: Electromontaj Carpați SA, Institutul de Studii și proiectări Energetice SA, Romelectro SA și Romelectro Investment Development SRL.

Grupul Romelectro este contractor și furnizor de echipamente pe mai multe continente. De exemplu, barajele Vafagen din Iran, Ksob și El Fakia din Algeria sunt clienți ai Romelectro. Compania mai deține 10.000 km de linie aeriană de energie (LEA) în: Iran, Irak, Filipine, Iordabia, Siria, Algeria, Malaezia și Nigeria, potrivit sursei citate mai sus.

Liviu Dragnea nu s-a mai lansat în nicio afacere de 20 de ani

Singurele afaceri pe care Liviu Dragnea și le-a asumat, la începutul anilor ’90, au fost radiate în anii 2000, după ce a devenit președinte al Consiliului Județean Teleorman, potrivit Fanatik.

Com Orizont SRL a fost înființată în 1991 și s-a ocupat cu activități de comerț de țigări, piese auto, jucării, sau import-export. Fostul lider PSD a avut chiar și un mic local înregistrat pe această firmă, care a avut punct de lucru în localitatea Giuvărești.

Dacorom SRL, firmă preluată de Liviu Dragnea în 1993, a primit în locație de gestiune unități comerciale importante din Turnu Măgurele, cum ar fi Hotelul Turris, Restaurantul Modern sau Hanul Diligenței.

Ștefimar SRL, deshisă în 1994, a preluat câteva magazine de la Dacorom, după ce Liviu Dragnea s-a certat cu asociatul lui de la acea vreme, potrivit Fanatik.

Marile afaceri ale familiei Dragnea au fost trecute, ulterior, în grija fiului său.

Copiii lui Liviu Dragnea au la rândul lor firme în domeniul energiei

Cei doi copii ai lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan și Alexandra Maria, au deschis și ei o firmă care se ocupă cu producția de energie electrică în iulie 2023. Aceasta se numește Stal Energy SRL și are sediu în comuna Litia, județul Teleorman. Fiul politicianului mai controlează societatea South Sun Energy (fostă Nutrello FOOD), care are are ca obiect de activitate tot producția de energie electrică, potrivit Fanatik.