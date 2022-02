Liviu Vârciu a blocat toate cardurile bancare după ce Anda Călin a plecat la cumpărături. Cu ce s-a întors iubita artistului acasă

Liviu Vârciu a publicat pe contul de Instagram mai multe videoclipuri în care se afla alături de Anda Călin într-un centru comercial. Artistul le-a transmis prietenilor virtuali că și-a supărat iubita pentru că nu a vrut să îi cumpere un set de farfuri.

Anda Călin și-a uitat cardul acasă și a apelat la ajutorul partenerului său, însă cântărețul nu s-a lăsat deloc convins. Pentru a se „răzbuna”, aceasta i-a luat cardurile iubitului său și a plecat în mall pentru a face cumpărături.

Superba șatenă a făcut o serie de InsaStory prin care îl avertizează pe artist că își va cumpăra cele mai frumoase și scumpe farfurii. Răspunsul lui Liviu Vârciu nu a întârziat să apară și i-a amuzat copios pe internauți.

„Nu a vrut să-mi ia un set de farfuri, care îmi plăceau, iar lui logic că nu-i plăceau, pentru că noi nu avem aceleași gusturi. Nu prea ne potrivim. Mie îmi place ce-i frumos, lui altceva. Pentru că nu mi-a luat farfurile pe care mi le doream, am luat cardul și am venit la mall. O să-mi cumpăr cele mai scumpe farfurii, de nervi. Plus multe alte lucruri, te pup iubire.”, a spus Anda Călin, vizibil amuzată.

Liviu Vârciu și-a anunțat iubita că a blocat toate conturile bancare

Liviu Vârciu nu a stat prea mult pe cânduri și s-a decis să își anunțe iubita că va avea o surpriză când o să plătească. Artistul i-a transmis amuzat că a fost precaut și a blocat toate conturile bancare.

„Iubirea mea, am blocat toate cardurile, ca să știi. O să te faci de râs la casă. Bine, n-ar fi prima oară. Așa că shopping plăcut.”, a spus vedeta prin intermediul unui alt InsaStory de pe rețelele sociale, vizibil amuzat.

Anda Călin s-a așteptat la acest gest din partea iubitului său și a făcut cumpărăturile înainte de a-i transmite mesajul pe Instagram. Aceasta s-a filmat din mașină alături de pungile imense de cumpărături.

„Doar nu crezi că sunt atât de fraieră să pun story și să îți dau tag înainte să fac cumpărăturile. Erau doar așa, eu le făcusem deja până să vezi tu că am pus story. Ia verifică conturile. (...) Iubi, e cineva aici cu mine în mașină care vrea să te salute.”, i-a mai spus ea.

Anda Călin și Liviu Vârciu au o familie minunată

Anda Călin și Liviu Vârciu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de o perioadă lungă de timp, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii, un băiețel și o fetiță. Cei doi au avut parte de multe impasuri în relația lor, însă au decis să rămână împreună și să construiască o relație bazată pe încredere, iubire și respect.

Artistul se mândrește ori de câte ori are ocazia cu iubita lui, care este de o frumusețe răpitoare. De asemenea, acesta petrece foarte mult timp cu familia lui și se bucură de fiecare moment lângă micuții săi, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.

