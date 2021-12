Liviu Vârciu, desprea starea lui de sănătate după ce a răcit puternic. Actorul încă nu este bine

În urmă cu două zile Liviu Vârciu s-a filmat pe patul de spital și a povestit că nu este într-o stare tocmai bună după ce a răcit puternic. Acesta a răcit extrem de tare, lucru care l-a pus la pat, deși a încercat toate tratamentele, spune el, iar răceala încă nu sa ameliorat.

Actorul a vorbit din nou despre felul în care se simte și spune că nimic nu se schimbat.

Liviu Vârciu nu este în postare foarte bună, dar este stabil. Actorul s-a filmat acasă și a vorbit despre starea lui de sănătate.

“Tot la fel! Tot la fel… Cum? Nu înțeleg!. Toate pastilele sunt în mine și eu tot la fel așa că aveți grijă de vor, să nu stați cu fesul în casă și cu patru pături pe voi. Îmbrăcați-vă când ieșiți afară. Baba suferă la frumusețe, nu ieși cu capul ud, mamă! Da? Și pentru că sunt răcit, beau o grămadă de ceai”, a transmis Liviu Vârciu.

Actorul a fost internat în spital pentru a fi tratat sub atentă îngrijire medicală, după ce acesta nu a mai putut face față răcelii pe care o avea deja de ceva timp. După ce a încercat toate tratamentele acasă, Liviu Vârciu a cerut ajutor specializat.

Ce a spus Liviu Vârciu când s-a filmat pe patul de spital

Liviu Vârciu s-a filmat în timp ce era la spital cu masca pe față și înconjurat de ustensile medicale. Acesta a filmat inclusiv testul negativ de Covid și a anunțat că starea sa la acel moment nu este una tocmai bună.

„Știți răceala aia? M-a spart. Am ajuns la spital, deci… Nu îmi mai trece. Sare, Carmol, fes în cap, șosete, oțet, Paracetamol, Nurofen, toate. S-a făcut a dracu răceala asta, nu se poate așa ceva. Așa că, dragilor, feriți-vă și de răceală, și de coronavirus. Răceala fără miros, o știți? Mi-a luat și mirosul”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

“Știi răceala aia? Tot aici! Alt test și rapid și PCR, tot negativ și eu sunt praf”, a spus Liviu Vârciu.

După ce a fost externat din spital, Liviu Vârciu s-a filmat acasă și a vorbit celor prezenți pe rețelele de socializare despre starea lui de sănătate.

“Deci eu am fost la spital, toată ziua am făcut perfuzii, am venit acasă și este o supărare în casă, ia fiți atenți aici”, spune Liviu Vârciu și arată cum soția sa și fiica sa se joacă și se distrează.

Ulterior acesta a mai posta un mesaj după ce a primit nenumărate mesaje de îngrijorare de la apropiați. Liviu Vârciu a vrut să îi liniștească: “Măi, fraților, iubiții mei, dragii mei, am fost la spital, m-am simțit rău, dar acum sunt bine. Covid nu am că-s cu testul negativ. La plămâni mi-am făcut o radiografie sunt bine! Mi-am făcut-o cu contrast. Respir un pic mai prost pentru că am o răceală foarte tare și tușesc. M-au sunat o grămadă de prieteni de-ai mei, au văzut la televizor. Mulțumesc de grijă, dar sunt bine, sunt ok”, a spus Liviu Vârciu

