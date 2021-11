Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, a suferit o operație. Despre ce e vorba și ce a transmis tânăra

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu are o mulțime de urmăritori pe rețelele sociale, iar recent tânăroa le-a povestit acestora că a suferit o operație de corectare a vederii. Tânăra a povestit pe Instastory că înainte purta ochelari.

„Nu mai am nevoie de ochelari! Eu purtam ochelari, dar, în ultimul timp, nu i-am mai purtat pentru că aveam dureri de cap infernale. Operația a fost făcută cu un aparat foarte șmecher. Mulțumesc, Doamne, că am avut norocul și posibilitatea să-mi fac operația”, a spus Carmina pe Instagram.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a suferit o operație de corectare a vederii. Ce a transmis tânăra

Tânăra Carmina le-a povestit urmăritorilor săi că operația a durat foarte puțin.

„A durat 5-6 minute, adică nimica toată. Am ieșit din sala de operație și cam asta a fost. Am avut senzația că aveam nisip în ochi, parfum, îmi curgea nasul, ochii, nu am bandaj, îmi e pupila foarte dilatată pentru că mi s-au pus niște picături ca să nu mă doară sau să mă usture…”, a completat tânăra.

De ce nu a venit Carmina la petrecerea de botez a fratelui său

De curând, Liviu Vârciu și-a botezat fiul cel mic, însă Carmina nu a participat la eveniment.

„Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a explicat Carmina, pentru Redacția.

Liviu Vârciu este tatăl a 3 copii. Pe Carmina o are dintr-o relație anterioară. Din relația actuală cu Anda Călin au rezultat doi copii, o fetiță și un băiat.

Citește și: Liviu Vârciu, declarație de dragoste la TV pentru Anda Călin, femeia care i-a dăruit doi copii. Ce a spus

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, se mută la București. Ce spune mama sa despre apartament

Liviu Vârciu a avut grijă să aranjeze totul la București pentru venirea sa. Acesta i-a cumpărat un apartament în Capitală fiicei sale.

Deși tatăl său nu a putut fi alături de ea în orice moment din cauza proiectelor din televiziune și a altor evenimente care s-au ivit, acesta este atent ca fata sa să aibă tot ce are nevoie pentru un început promițător în Capitală, acolo unde vrea să își dezvolte aria profesională și să studieze.

Citește și: Motivul pentru care Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, nu a participat la petrecerea de botez a fratelui său

Ami Teiceanu a declarat că este mulțumită de ceea ce a făcut Liviu Vârciu și vede gestul său ca pe unul natural, care trebuia din partea unui tata

“Este normal, ea se mută la București. Cu siguranță o să fie lângă ea și o să o protejeze cât va putea pentru este în București, nu mai e în Arad. Ce a fost în trecut, a fost, contează ce o să fie de acum încolo. Am șters tot, viața merge înainte, nu trăim cu trecutul. Niciodată nu este prea târziu să fie bine. Important este că țin legătura, vorbesc, se văd, ea merge la el. Așa e normal”, a declarat Ami Teiceanu pentru Impact.

Fosta parteneră de viață a lui Liviu Vârciu a mai declarat că frumoasa lor fiică Carmina va sta o perioadă la tatăl său sau la o prietenă foarte bună până ce apartamentul va fi mobilat.