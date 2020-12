Liviu Vârciu se mândrește cu fiica lui cea mare. Cum arată și cât a crescut Carmina

“She gave me life... ...She gave me a reason to live”, arată scrisul de pe antebrațele lor.

Cine este actuala iubită a lui Liviu Vârciu

Anda Călin este femeia care i-a furat inima lui Liviu din nou, de vreme ce ei au mai fost împreună în trecut și sunt părinții Anastasiei, o fetiță în vârstă de doar 2 ani. Cei doi au dorit să dea uitării trecutul și să o ia de la început.

Imediat după ce s-au împăcat, Liviu Vârciu spunea:

„Sacrificiul nostru e mare. Pe mine nu mă interesează părerea oamenilor. Eu sunt de ceva timp în televiziune și am făcut o greșeală să îmi pun viața pe platou. Greșelile tinereții mi le asum. E vina mea, numai vina mea și o să pun punct cu viața mea personală. (…) Am făcut și multe lucruri bune și multe lucruri rele . Îmi pare rău poate. E haina asta grea pe care o ducem că noi suntem la televizor”.

Cei doi au stat despărțiti aproximativ un an, timp în care niciunul dintre ei nu a început o altă relație. Astfel, acest lucru l-a determinat pe actor să își dorească împăcarea, fiind acum amândoi prezenți în viața micuței lor.