Liviu Vârciu și Anda Călin doresc să-și oficializeze relația într-un cadru intim. Iată ce spun cei doi despre căsătorie.

Liviu Vârciu a devent un familist convins de când a cunoscut-o pe Anda Călin. Tânăra i-a dăruit vedetei doi copii, iar relația lor evoluează incredibil de bine. Ba mai mult, se aud clopote de nuntă.

Liviu Vârciu și Anda Călin au stabilit data nunții: „Va fi un eveniment restrâns”

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de mai bine de opt ani. Cei doi s-au cunoscut într-un club, iar de atunci sunt de nedespărțit. Împreună au doi copii, Anastasia și Matei. Artistul mai are o fiică, Carmina, din relația cu Ami Teiceanu.

Succesul profesional pare să le consolideze și succesul personal. Deși discuțiile despre nuntă au fost nenumărate, cei doi nu s-au pus de acord, până acum, la numărul de invitați. Au amânat acest pas important de-a lungul timpului, dar iată că a venit momentul să oficializeze relația.

Potrivit unei surse, evenimentul va fi în acest weekend, însă într-un cadru restrâns. Chiar dacă, inițial, artistul își dorea o nuntă extravagantă, Anda a reușit să îl convingă de contrariu și să organizeze un eveniment mult mai intim.

Liviu Vârciu a făcut anunțul unui cerc de apropiați, dorind să păstreze evenimentul cât mai discret.

Invitată recent la Xtra Night Show, Anda Călin a vorbit despre nuntă și a menționat faptul că nu a fost niciodată o prioritate pentru ei, însă dacă va avea loc cu siguranță va fi un eveniment restrâns, doar cu oamenii foarte apropiați.

„Nu sunt sigură că veți afla. Va fi un eveniment intim, nu neapărat ascuns, pentru că noi nu facem lucrurile pe ascuns, dar cred că nu tot ceea ce facem noi într-o relație trebuie să apară în presă neapărat, ca să fie validat de cineva. Important este să ne validăm noi, ca familie, nu să ne valideze alții”, a declarat aceasta.

„Sunt opt ani, avem doi copii frumoși, avem o relație foarte bună. Ne înțelegem bine. E cea mai lungă relație din viața mea și sper și ultima că așa sperăm toți.

Nu cred că m-a schimbat, doar că datorită ei am mai luat niște lucruri. Datorită ei, uite, am o familie, datorită ei am niște bani pe care pot să-i investesc”, a spus și Liviu Vârciu. „Și dacă zic că ne-am…., care mai e secretul? Nu se știe, nu o să aflați niciodată, știm doar noi doi și nașii, atât.”