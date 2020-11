Lora, în ipostaze incendiare pe Instagram: „Când vrei să fii sexy dar să nu te tragă la şale”

Lora și Ghenu au petrecut câteva luni bune pe alt continent, aceștia reușind să se întoarcă acasă în vară, chiar de ziua artistei.

Citește și: Vacanța din Bali s-a transformat într-un coșmar pentru Lora! "Am căzut, nu puteam să mă ridic. A fost o perioadă grea!"

Cum a început cariera de cântăreață a Lorei

Lora s-a născut în Vaslui și a copilărit în Galați, tocmai de aceea nu ezită niciodată să menționeze că este moldoveancă.

Diva a vorbit de-a lungul timpului despre începuturile carierei și cum a plecat de una singură la București, pentru a intra în industria muzicală.

„La Galați am cântat într-un restaurant, a fost o experiență interesantă, dar mi-au spus colegii că nu o să reușesc nimic niciodată. Aveam tot felul de clienți pentru că aveam de la manele, muzică populară până la muzică ușoară. Erau și niște cliente dubioase, erau fanii mei cei mai înfocați și îmi cereau să cânt o melodie de-a Minodorei. Damele de companie îmi dădeau foarte mulți bani, sfaturi, îmi spuneau să nu fac ce fac ele. Cel mai mare bacșiș îl primeam de la ele” , a povestit Lora la Kanal D.

Artista a decis atunci să părăsească Moldova și să vină în Capitală, unde avea șanse să devină un nume în muzică.

De la viața de trupă, la cariera solo

„Prietenii mei voiau să plece din țară și voiau să plec și eu dar eu nu credeam că voi atinge fericirea peste hotare. Am fugit de acasă pentru că am simțit că mă sufoc, aveam 22 de ani. Am plecat la București fără niciun bagaj, cu bani doar de dus, cu nașu’. Când am ajuns am sunat-o pe soția lui Robert de la Proconsul, mi s-a părut un înger și m-a luat în găzduire mult timp” a povestit Lora la CANCAN TV.

Lora a intrat în trupa Wassaby, sub îndrumarea lui Marius Moga, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei fiind „Și m-am îndrăgostit de tine”.

În 2009 Lora renunță la trupă pentru a îmbrățișa o carieră solo. De atunci, hit-uri precum „Un vis”, „Fără el”, „Capul sus”, „Puișor”, au făcut-o pe Lora din ce în ce mai cunoscută și mai apreciată de public.

În ceea ce privește viața personală, Lora a fost căsătorită cu actorul Dan Badea, de care a divorțat. Acum Lora are o relație frumoasă cu Ionuț Ghenu alături de care a avut apariții televizate, precum cea din primul sezon al emisiunii Asia Express.