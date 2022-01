Loredana Chivu a fost operată de urgență! Ce declarații a făcut: “Are legătura cu starea mea de sănătate”

Loredana Chivu traversează o perioadă mai dificilă, de când și-a făcut o operație estetică nereușită, care i-a cauzat probleme medicale. Fosta asistentă tv a făcut o serie de dezvăluiri la Antena Stars, printr-o intervenție telefonică, chiar de pe patul de spital.

Loredana Chivu, operată de urgență. Cum se simte și ce declarații a făcut vedeta

Loredana Chivu a fost nevoită să treacă printr-o operație seriosă, despre care a zis că nu ține de zona esteticului, ci pentru o problemă medicală cu care ea se confruntă. Aceasta s-a simțit foarte rău și a ajuns la urgențe, unde a fost internată imediat.

Citește și: Loredana Chivu a avut parte de o surpriză impresionantă din partea noului iubit. Diva a împlinit 32 de ani: „Am tot ce îmi doresc”

Vedeta se simte mai bine acum și a oferit câteva declarații la Antena Stars, unde a dezvăluit faptul că este în continuare internată la spital, unde i se oferă tot sprijinul și atenția din partea medicilor. Aceasta a avut parte de o operație extetică, de curând, despre care încă nu știe dacă a fost un succes sau nu.

"Acum sunt bine, sunt tot la spital. Nu este o intervenție estetica. Are legătura cu starea mea se sănătate. Cred ca a reușit intervenția, nu știu sa zic. Abia zilele următoare o sa vedem acest lucru.", a declarat Loredana Chivu, potrivit spynews.ro.

Ce spune Loredana Chivu despre noul iubit

Loredana Chivu este foarte discretă în ceea ce privește viața personală și își ține iubitul cât mai departe de luminile reflectoarelor. Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre relația sa, care durează de mai bine de un an.

Citește și: Loredana Chivu, surprinsă într-un corset mult prea mic pentru formele ei voluptoase. Cum a fost fotografiată într-un bolid de lux

Loredana Chivu iubește din nou. Diva a avut parte de o surpriză memorabilă din partea noului său iubit, chiar în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani. Iată ce spune focoasa blondină despre relația pe care o are cu bărbatul misterios.

„Mă simt mai bine ca niciodată, mi s-a schimbat toată energia în noul an. Am avut una dintre cele mai emoționante aniversări de până acum, pentru că anul acesta mi s-au întâmplat lucruri mai deosebite față de restul anilor. La 12 noaptea m-am trezit cu prietenii și familia mea la ușă, nu mă așteptam. Am avut parte de o surpriză extrem de frumoasă, mi-am găsit casa plină de flori, baloane și lumânărele.

Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru. E același bărbat despre care am vorbit și acum un an de zile, când am venit la voi. (...) Sunt iubită, am tot ce îmi doresc, sănătate mai vreau. Sunt foarte liniștită și foarte fericită, iar liniștea sufletească în ziua de astăzi este ceva foarte greu de obținut. Mi-am găsit un echilibru, ca să spun așa”, a mărturisit Loredana Chivu, conform Antena Stars.

Sezonul nou Adela are marea premiera pe 27 ianuarie în AntenaPLAY ▶ Dă PLAY să vezi toate episoadele din serial tău preferat