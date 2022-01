Loredana Chivu, surprinsă într-un corset mult prea mic pentru formele ei voluptoase. Cum a fost fotografiată într-un bolid de lux

Loredana Chivu a împlinit 32 de ani pe 3 ianuarie 2022 și a fost surprinsă cu buchete immense de flori și urări de la cei dragi.

De ziua ei de naștere Loredana Chivu a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare purtând o rochie extrem de mulată, care îi vine ca un coreset în partea de sus.

Loredana Chivu, apariție de excepție la împlinirea celor 32 de ani

Fanii au putut observa cu ușurință formele voluptoase ale vedetei.

„Super frumoasă”, „Uimitoare”, „Superbă”, „Sexy”, sunt câteva dintre comentariile primite de Loredana Chivu în comentarii.

Loredana Chivu a strălucit în rochia scurtă, argintie.

Loredana Chivu se mândrește cu aspectul său, însă în ultima perioadă a avut de pătimit din cauza unei operații. Vedeta a povestit cum a ajuns a 14-a oară pe mâinile medicilor după operația nereușită la posterior.

"Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", a povestit Loredana Chivu la Antena Stars.

Ce spune Loredana Chivu despre operațiile estetice la care a fost supusă

În 2020 Loredana Chivu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, ca urmare a complexelor pe care le-a avut.

„Am avut complexe legate de modul în care arătam. Am fost nemulţulită de mărimea sânilor, mi-am pus silicoane pentru că nu aveam sâni. Mărimea sânilor a fost principalul meu complex (...)

Am suferit o intervenţie chirurgicală la nas în principal pentru că nu puteam respira iar dacă tot mi-am rezolvat problema cu respiraţia, am umblat puţin şi la estetică (...) Toată lumea mă întreabă dacă am faţete, nu am faţete, în schimb am acid hialuronic în buze (...) Sunt prima Din România care şi-a injectat fundul, deşi aveam un fund mare, îl voiam şi mai bombat (...) Când am intrat în showbiz m-am lovit de un val de critici pe care nu am ştiut să le gestionez şi am intrat în depresie.

Am realizat că dacă eu nu mă ajut, nu mă ajută nimeni (...) Mă gândesc deja la alte operaţii. După ce voi avea doi-trei copii o să-mi fac o liposucţie. E important să rămânem frumoase atât pentru parteneri cât şi pentru noi” a povestit Loredana Chivu pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

