Loredana Chivu a avut parte de o surpriză impresionantă din partea noului iubit. Diva a împlinit 32 de ani: „Am tot ce îmi doresc”

Loredana Chivu a fost surprinsă în cel mai neașteptat mod de ziua ei. Fosta asistentă TV a avut aproape de ea familia, prietenii și noul iubit, care i-au făcut aniversarea de neuitat și i-au oferit cele mai spectaculoase cadouri.

Diva a publicat câteva imagini cu surpriza pe care a primit-o din partea celui care a cucerit-o. Se pare că bărbatul misterios i-a decorat camera cu o mulțime de buchete de trandafiri, mii de petale, șampanie, baloane colorate și mesaje de dragoste.

„Cea mai emoționantă aniversare! Mă simt binecuvântată și fericită...sunt efectiv fără cuvinte! Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase care mi-au ajuns la inimă! Am avut parte doar de surprize deosebite alături de familia și prietenii mei...Vă doresc din suflet tot ceea ce e mai bun, să vă ocolească necazurile și să aveți doar zile senine, pline de iubire...♥️”, a scris ea la descrierea unei fotografii cu cadourile primite, vizibil emoționată.

Într-o ținută extrem de sexi și roșie, Loredana Chivu s-a pozat în cele mai senzuale ipostaze printre buchetele de trandafiri și decorațiunile impresionante. Diva a avut parte de una dintre cele mai frumoase surprize din partea partenerului său.

Postările au strâns peste 10 mii de like-uri și o mulțime de urări, însă i-a făcut pe internauți să se întrebe cine este bărbatul misterios care a reușit să-i „fure” inima divei, care pare mai îndrăgostită ca niciodată.

Ce spune Loredana Chivu despre noul iubit

Loredana Chivu este foarte discretă în ceea ce privește viața personală și își ține iubitul cât mai departe de luminile reflectoarelor. Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre relația sa, care durează de mai bine de un an.

„Mă simt mai bine ca niciodată, mi s-a schimbat toată energia în noul an. Am avut una dintre cele mai emoționante aniversări de până acum, pentru că anul acesta mi s-au întâmplat lucruri mai deosebite față de restul anilor. La 12 noaptea m-am trezit cu prietenii și familia mea la ușă, nu mă așteptam. Am avut parte de o surpriză extrem de frumoasă, mi-am găsit casa plină de flori, baloane și lumânărele.

Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru. E același bărbat despre care am vorbit și acum un an de zile, când am venit la voi. (...) Sunt iubită, am tot ce îmi doresc, sănătate mai vreau. Sunt foarte liniștită și foarte fericită, iar liniștea sufletească în ziua de astăzi este ceva foarte greu de obținut. Mi-am găsit un echilibru, ca să spun așa”, a mărturisit Loredana Chivu, conform Antena Stars.

