Loredana într-o pereche de colanți cu efect de hologramă. Cum s-a lăsat fotografiată vedeta

Loredana a postat de curând pe contul său de Instagram o serie de fotografii într-o pereche de colanți rozalii, extrem de mulați, cu efect de hologramă. În seria de poze, Loredana apare purtând o bustieră asortată, din același material, lăsând abdomenul perfect lucrat la vedere.

Pe deasupra bustierei, diva a ales să poarte o jachetă neagră scurtă pe care a asortat cu o pereche de adidași negri. Loredana și-a prins părul într-un coc lejer, purtând un machiaj natural. Colanții și bustiera i-au scos în evidență formele voluptoase cu care diva se mândrește.

La descrierea postării sale, artista a scris “You have to stay new any f***in’ time👱‍♀️” (Trebuie să te reinventezi de fiecare dată), semn că frumoasa blondină încearcă mereu să țină pasul cu noile trenduri.

Fanii s-au grăbit să înroșească butonul de like și au adăugat comentarii laudative la adresa artistei.

“Vârsta este doar o cifra....felicitari Lori...”

“I love you”

“Superba😍🔥”

“😍🔥❤️ hot hot hot 😘😘😘”

Loredana, colaborarea anului cu cei mai în vogă maneliști

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie lansează împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

Loredana Groza colaborează cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

Invitat la "Neatza cu Răzvan și Dani", Costi Ioniță a fost chestionat de către Dani Oțil în privința hitului care a uimit toată România. Producătorul și cântărețul Costi Ioniță a povestit cum a luat naștere colaborarea atât de mare, dar și cum a reacționat Loredana atunci când i s-a propus să abordeze un stil diferit decât ceea ce a cântat până în prezent.

Desigur, hitul nu a scăpat fără să aducă și câteva controverse la nivel național, motiv pentru care Costi începe prin a lămuri ce stil este melodia: "Toată lumea spune că e manea, dar trebuie să ne uităm totuși în discționar să ne înțelegem. Manea înseamnă cântec oriental, de dragoste sau cu influență turcească. Această melodie nu are niciun fel de influență. Nu este manea!", spune producătorul.