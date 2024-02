Loredana, transformată total după schimbarea radicală de look. Cum arată cu părul roz aprins

Loredana a făcut o vizită la salon și și-a făcut o schimbare radicală de look. Cântăreața s-a filmat imediat și le-a arătat și fanilor ce și-a făcut la podoaba capilară. Iată cum îi stă divei cu părul roz!

Cunoscută pentru aparițiile sale de zile mari, Loredana și-a luat admiratorii prin surprindere din nou și a publicat mai multe imagini în care apare cu părul roz. Ulterior, vedeta a oferit și o explicație celor care o urmăresc pentru schimbarea radicală de look.

Loredana și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. Cum arată cu părul roz

După ce a postat mai multe clipuri în care apare cu părul roz aprins, Loredana a precizat faptul că a ales să facă această schimbare, pentru că se pregătește să joace într-un film și are un rol important. Deși a dat de înțeles că s-a vopsit, mulți s-au gândit că poartă perucă.

„Dimineața începe viața! Noi muncim de la șapte, iar eu sunt trează de la cinci. A trebuit să-mi fac unghii, să mă vopsesc, pentru că astăzi joc într-un film românesc.”, a spus cântăreața în postarea sa din mediul online, citată de Spynews.

Loredana a dezvăluit secretele frumuseții

Loredana susține că secretul aspectului ei impecabil nu constă în noroc sau operații estetice, ci într-un stil de viață echilibrat.

„Cred că frumuseţea se menţine în primul rând printr-o viaţă armonioasă, printr-o gândire pozitivă. Cu cât ne ating mai puţine comentarii tendenţioase, mai puţine bârfe, care nu fac decât să ne elibereze nişte hormoni foarte toxici pentru organism, cu atât mai bine. Acesta este cel mai tare tratament neinvaziv pe care îl recomand tuturor! Fără efecte secundare. Un trup în formă se menţine în armonie cu o minte echilibrată, cu o viaţă echilibrată, în general. Iar astea nu se obţin decât printr-o disciplină riguroasă şi printr-o bună cunoaştere a corpului tău. Trebuie să mâncăm mai puţin şi să dormim mai puţin, pentru că viaţa este extrem de scurtă. Viaţa trebuie trăită, pentru că e preţioasă şi deopotrivă fragilă şi imprevizibilă. Astea sunt trucurile mele: dormit mai puţin, mâncat mai puţin și, bineînțeles, yoga.”, a declarat Loredana, potrivit Viva și citată de b1tv.ro.

În ceea ce privește operațiile estetice, diva neagă categoric că și-ar fi făcut astfel de proceduri.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, dezvăluia vedeta pentru Viva.