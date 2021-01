Lorenzo Lamas a împlinit 63 de ani. Actorul care cucerea inimile fanelor în anii '90 pare că a descoperit elixirul tinereții

Vezi mai multe imagini cu transformarea spectaculoasă a lui Lorenzo Lamas în GALERIA FOTO

Corpul plin de tatuaje al sex-simbolului este vizibil lucrat în cadrul antrenamentelor de fitness.

Lorenzo Lamas are și o iubită pe măsură. Chipeșul actor se iubește de ceva vreme cu Kenna Scott, o blondă sexy, după ce în 2018 a divorțat de fosta sa soție, Shawna Craig.

Însă Lorenzo Lamas are un trecut amoros impresionant. El a avut nu mai puțin de 5 soții și are 6 copii cu 3 dintre ele. Actorul are 5 fete, pe Shayne Lamas, Alexandra Lynne Lamas, Paton Ashbrook, Isabella Lorenza Lamas și Victoria Lamas și un băiat, pe nume Alvaro Joshua Lamas. Actorul este tare mândru de fiicele sale, pe care fanii le văd adesea în postările sale de pe contul oficial de Instagram.

Fetele sale sunt superbe și moștenesc trăsăturile celebrului lor tată.

Lorenzo Lamas se poate lăuda cu o carieră strălucită și un palmares impresionant în industria filmului. Pe lângă ''Falcon Crest'', actorul american a jucat și în alte filme care s-au bucurat de un real succes la nivel internațional.

Lorenzo Lamas a mai apărut în serialul ''Renegade'' sau în filmul ''Grease'', acolo unde fanii l-au văzut alături de John Travolta.