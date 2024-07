Mădălina Crețan, fosta soție a lui Nosfe, refuză să-i facă parastas. Ce spune la doi ani de la tragedie: „Am în plan să...”

Mădălina Crețan, văduva regretatului artist Nosfe, vorbește despre stările prin care trece chiar și la doi ani de la decesul acestuia.

Trapperul Nosfe, pe numele său Darius Vlad Crețan, a decedat pe 16 octombrie 2022. Moartea cofondatorului trupei Șatra Benz a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta avea doar 37 de ani când a suferit un infarct chiar în curtea casei.

În urma sa au rămas Mădălina și fetița lor. Soția trapperului a vorbit deschis într-un interviu acordat pentru SpyNews despre viața de după tragicul eveniment.

Ce spune Mădălina la doi ani de la tragedie: „Am în plan să-mi reconstruiesc viața”

Mădălina a ridicat multe semne de întrebare atunci când a mărturisit că nu îi face parastas fostului soț. Aceasta a explicat însă motivul, susținând că dorește să-l omagieze doar de ziua lui de naștere.

„Nu m-am gândit, sincer, la asta. La fel cum nu m-am gândit nici anul trecut în perioada asta la ceva anume. Nu știu... eu sunt mai mult omul momentului. Și atunci când va veni ceva din mine cu privire la situația asta, mă organizez în consecință.

Uite, spre exemplu, în acest an, pe 24 martie, de ziua lui, ne-am comportat ca o familie. Cu prietenii, ca și cum ziua aia încă este o zi de sărbătorit. Este ziua în care el a ales să vină pe pământul ăsta. Și am făcut un tort, ne-am strâns acasă... Dar nu a fost un party că nu suntem nebuni și nici nu am luat-o pe arătură. Dar am simțit nevoia ca acea zi de 24 martie să fie ca o zi de sărbătoare în viața noastră chiar dacă el, fizic, nu mai este cu noi.

E ziua în care el s-a născut. Și mai degrabă simt să onorez acea zi, decât ziua în care el a plecat de pe pământ. Dar nu știu dacă voi face sau nu neapărat ceva în acest an”, a explicat ea în detaliu decizia de a nu-l omagia pe data de 16 octombrie.

De asemenea, femeia a spus că încă îl visează și că este în proces de acceptare, de reconstruire a vieții.

„Fizic, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Sufletește încă mă vindec, dacă pot să spun așa. Încă sunt în proces de acceptare și de reconstruire a vieții în varianta în care este ea în momentul de față”, a spus Mădălina.

Soția lui Nosfe a dezvăluit că în prezent se concentrază pe creșterea fetiței, ceea ce o ajută mult în tot acest proces de vindecare sufletească / emoțională.

„Acum câteva luni mi-am cumpărat un inel cu o anume formă, se numește floarea vieții. Și soția unuia dintre prietenii lui cei mai buni l-a visat și în visul ei erau și niște păpădii care seamănă foarte mult cu această floare a vieții, ea neștiind de inelul meu și de nimic. Și automat, pentru mine cel puțin, aia a fost o confirmare că el este, încă, prezent într-un fel sau altul în viețile noastre”, a povestit Mădălina, fiind sigură că Nosfe este alături de ea.

Totodată, aceasta a vorbit despre modul în care gestionează absența tatălui în viața fetiței și amintește de momentele în care cea mică își exprimă sentimentele în legătură cu el.

„Îi este dor de tatăl ei. Dar, din fericire, este în punctul în care poate să vocifereze acest dor, adică își exprimă sentimentele prin cuvinte sau prin lacrimi atunci când vin.

Construiește foarte mult pe partea de gimnastică. A avut primul individual la care a luat locul 2, la un concurs internațional de gimnastică și dans acrobatic. Suntem bine așa cum putem să fim bine în contextul în care acum aproape doi ani universul nostru s-a destrămat într-un fel sau altul”, a spus fosta soție a trapperului.

Pentru mulți vindecarea arată precum o nouă relație. Astfel că, Mădălina a fost întrebată dacă a trecut peste moartea soțului și dacă dorește să-și refacă viața alături de un alt bărbat.

„Înțeleg că pe foarte multă lume roade... Sunt încă singură! Și nici măcar nu sunt aproape de punctul în care să mă gândesc să schimb ceva în direcția aceasta”, a risipit ea toate îndoielile celor din jur.

Văduva artistului recunoaște că își dorește să-și refacă viața la un moment dat, însă în primul rând vrea să se vindece, astfel încât să fie din nou în echilbru cu ea însăși, iar mai apoi să construiască o relație cu altcineva.

„Am în plan să-mi reconstruiesc viața în sensul în care îmi doresc să fiu fericită și să-mi fie bine. Dar fericirea și binele trebuie să vină, în primul rând, din interiorul meu.

Nu pot și nu este sănătos să mă gândesc că dacă aș căuta și mi-aș înlocui bărbatul cu altul, viața mea o să devină, dintr-o dată, perfectă și organizată. Eu trebuie să-mi echilibrez interiorul înainte de toate și nicidecum să caut în exterior”, a mai adăugat aceasta.