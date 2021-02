Mădălina Ghenea, imagini incendiare de Ziua Îndrăgostiților. Cât de sexy s-a pozat vedeta în compania unui ursuleț de pluș

Citește și: Cum se menține în formă Mădălina Ghenea, una dintre cele mai frumoase românce. Ce detalii picante au ieșit la iveală

''Norocos ursulețul de plus'', a spus un fan, care s-a lăsat purtat de fantezii interzise la vederea imaginilor cu superba româncă.

Deși focoasa șatenă nu și-a făcut apariția la brațul unui domn, jucăria imensă s-a dovedit a fi cel mai bun partener pentru un pictorial incendiar. Pentru a-și pune în evidență atuurile fizice, starleta a preferat să poarte doar lenjerie intimă, însă a dat dovadă de originalitate. Mădălina Ghenea și-a strâns la spate maioul gri pe care l-a transformat într-un sutien minuscul și extrem de sexy.

Fosta iubită a lui Gerard Butler a arătat că este posesoarea unui trup de zeiță și că este gata oricând să își arate calitățile de model.

Mădălina Ghenea a adăugat și o descriere în dreptul postării, prin care a dat de înțeles că nu există niciun bărbat în viața ei alături de care să sărbătorească Valentine's Day. Însă, deși nu a avut parte de surprize romantice, actrița nu regretă deloc acest lucru și își îmbrățișează statutul de femeie singură.

''Happy Valentine’s Day! What do you think about my love? The only man in my life'' (La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților! Ce părere aveți despre dragostea mea? Singurul bărbat din viața mea), a spus Mădălina Ghenea, spre surprinderea fanilor.