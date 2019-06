Mădălina Manole și-a cântat durerea, într-o melodie superbă, cu puțin timp înainte de a se sinucide! „Am dat tot ce am avut din mine, ca să-mi respect jurământul”

Mădălina Manole a avut inima frântă, iar cu puțin timp înainte de a se sinucide, „fata cu părul de foc” a cântat exact despre durerea imensă pe care a suferit-o din dragoste, într-o melodie superbă.

La scurt timp după lansarea acestei piese, intitulate „Suflet gol”, în 2010, Mădălina Manole avea să își pună capăt zilelor, chiar de ziua ei, pe 14 iulie, în locuința ei din Otopeni. În acea zi, „Fata cu părul de foc” împlinea 43 de ani.

Mădălina Manole s-a sinucis înghițind un pesticid foarte toxic numit Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan) iar decesul ei a survenit în câteva minute. Totul s-a petrecut la numai câteva ore după ce iubita artistă a părăsit un studio unde a avut o repetiție muzicală.

Cu doar câteva luni înainte de această tragedie ce a șocat și a îndoliat o țară întreagă, Mădălina Manole a lansat ultimul ei album, „0 9 Mădălina Manole” – reprezentând cel de-al nouălea album al ei. Din acest album face parte și melodia „Suflet gol”, ce pare să oglindească suferința pe care a trăit-o artista.

Iată versurile melodiei „Suflet gol”:

„Ai crezut într-un om/ Și i-ai dăruit,/Tot ce aveai mai bun în tine,/ Nu știi de ce v-ați despărțit/ Cui să ceri ajutor,/ Nu te plângi oricui/ Nici pe el nu-l chemi să vadă/ C-a lăsat în urma lui...// Suflet gol,/ Nebun de dor!/ Tu credeai că ai pereche/ Și un înger păzitor/ Suflet gol,/ În zbor căzut/ Orbită de iubire,/ Credeai că ai totul și ai pierdut!//

Când pierzi tot ce ai avut/ Uiți și cine ești,/ Nu poate nimeni să te ajute/ Cu tine însăți doar vorbești!/ Stai în casă și plângi/ Ești a nimănui/ Din orgoliu nu-i vei spune,/ C-a lăsat în urma lui...// Suflet gol,/ Nebun de dor!/ Tu credeai că ai pereche/ Și un înger păzitor/ Suflet gol,/ În zbor căzut/ Credeai că ai totul... daaaaa// Suflet gol,/ Nebun de dor!/ Tu credeai că ai pereche/ Și un înger păzitor// Suflet gol,/ În zbor căzut/ Orbită de iubire,/ Credeai că ai totul și ai pierdut!”

Într-un interviu, Mădălina Manole răspundea la remarca potrivit căreia prezența ei pe scena muzicală din România nu era continuă.

„Așa au fost orânduite lucrurile. Noi suntem oameni, nu mașini. Nu apăsam, pur și simplu, pe un buton și dăm comandă «stop» sau «pauză». Sunt tot felul de nuanțe care se împletesc în viețile noastre și determină anumite reacții. Eu am trecut printr-o perioadă în care sufletul meu a avut nevoie să-și regăsească echilibrul, să-și adune acea energie subtilă, fără de care nu putea să meargă mai departe. Tânjea după puțină liniște și după îngerul acela păzitor care să-l facă să se deschidă din nou. A fost o perioadă de vindecare, de așteptare și de visare la un alt început. Eu am fost crescută și educata pe principiul că, atunci când întru într-o cursă, oricât de greu mi-ar fi, sunt datoare să merg până la capăt, să nu abandonez la jumătatea drumului. Or, eu am alergat și-am tot alergat, vreme de cincisprezece ani, într-o căsnicie pe care o visam fericită până la adânci bătrâneți, dar, după cincisprezece ani, am realizat că nu mai rezistăm, că-mi epuizasem toate resursele. Luptasem cu îndârjire pentru omul de lângă mine și pentru dragostea noastră, dădusem, cu disperare, tot ce avusesem în mine, că să-mi respect jurământul, să-i fiu alături «și la bine și la greu», dar, cu toate astea, am conștientizat că de eforturile mele se alesese praful”, mărturisea Mădălina Manole, referindu-se la prima ei căsnicie, cu compozitorul și ralizatorul de emisiuni Șerban Georgescu.

„În clipa în care am înțeles că, atâția ani de zile, crezusem într-o himeră, că drumul nostru împreună nu era destinat acelei fericiri până la adânci bătrâneți, am intrat în șoc. Am simțit o dezamăgire imensă, o furie incomensurabilă, o mâhnire sfâșietoare, că ajunsesem la situația aceea fără ieșire, pe care nu numai că nu mi-o dorisem, dar pe care nici măcar nu mi-o închipuisem vreodată. Am divorțat, și-apoi am început luptă cu mine însămi, luptă de a mă recompune, de a mă regăsi. A fost greu, foarte greu, dar m-am încăpățânat să mă ridic iar din talazuri. Așadar, în acea perioadă de tăcere, m-am luptat cu mine însămi, cu luciditate și multă credință”, adăuga Mădălina Manole.

Șerban Georgescu a fost cel care a compus melodia „Fată dragă”, ce a devenit piesa „de semnătură” a Mădălinei Manole.

După mariajul cu Mădălina Manole, ce a durat aproape opt ani, Șerban Georgescu s-a recăsătorit cu actrița Eniko Bartos și a devenit tatăl unei fetițe, Alessia Ana Maria. El avea să se stingă, însă, pe 4 martie 2007, în urma unui infarct suferit în locuința sa din București.

Totuși, Mădălina Manole mai mărturisea că și-a găsit adevărata dragoste – Petru Mircea, tatăl fiului ei - Petru Mircea junior, născut în 2009.

„Eu îl așteptăm pe «el». Îl așteptam cu tot sufletul pe omul care să fie într-adevăr jumătatea mea. Visam la el și mă rugăm fierbinte la Dumnezeu să mi-l aducă. Ziceam: «Doamne, te implor, adu-mi-l de unde-o fi el, pe planetă asta!». Partea frumoasă e că El era deja lângă mine, doar că eu nu-mi dădeam seamă, încă nu-l vedeam cu ochii sufletului. Mă tot rugam, seară de seară, singură, în cuibușorul meu, iar a două zi mă întâlneam cu El. Lucram împreună! El era inginerul de sunet din studioul unde înregistram. Îl cunoșteam din 2003, când pregătisem albumul pe care l-am lansat imediat după divorț”, mai spunea „fata cu părul de foc”.

Mădălina Manole rămâne în inimile multor români, cu melodii ca „Ei și Ce", „Te-am văzut mi-ai plăcut", „Fată draga", „Vreau sa te uit", „A fost iubire" și „Tu n-ai avut curaj".

Mădălina Manole a interpretat melodia „Suflet gol” la Antena 1.