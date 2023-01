Magda Ciumac este amenințată și hărțuită de o femeie de 26 de ani. Planul diabolic pus la cale de tânăra. Ce i s-a întâmplat

Magda Ciumac a reușit să stabilească identitatea individei responsabile de mesajele de amenințare cu moartea pe care le primise. Potrivit fostei asistente de televiziune, agresoarea este o femeie de 26 de ani care locuiește în Regatul Unit, spune Magda Ciumac la Acces Direct, emisiunea de la Antena Stars.

Starleta TV a fost îngrozită să afle că persoana care o amenința era de fapt o domnișoară care și-a creat conturi false. Habar nu avea că persoana o urmărea atât de îndeaproape. Ea a fost și mai șocată să afle că acesta a mințit pe internet și a răspândit informații false despre soțul ei, cum că ar fi murit carbonizat, când, în realitate, el e încă în viață și bine.

Magda Ciumac a fost hotărâtă să afle cine este hărțuitoarea și să ia măsuri legale împotriva ei. Ea s-a adresat poliției pentru a investiga cazul.

"Se împlinește fix un an de când o domnișoară de vreo 25, 26 de ani, și afirm acest lucru, pentru că am avem identitatea ei doar urmează numele acesteia să fie făcut public și, din câte am înțeles, s-ar afla în afara României, mai exact prin Anglia. Dar nu pot să dau mai multe detalii din anchetă. Povestea începe așa... Această persoană și-a creat la început câteva profile. Tot vedeam câte un cont fals pe conturile de Tik-Tok și nu numai, cam pe toate conturile de socializare socializare, vedeam câte un profil mai dădeam câte un raport.... Ziceam poate e careva care vrea să creeze un fan page sau ceva, dar știm cu toții ce înseamnă fan page...înseamnă când cineva te place. Pur și simplu postează ceva drăguț despre tine, nicidecum să te amenințe cu moartea, să te hărțuiască. A scris la un moment dat, și anchetatorii sunt în posesia unor capturi de ecran, că soțul meu a murit într-un accident de mașină, carbonizat, și mă sunau prietenii, familia rudele, cunoștințele", spune Magda Ciumac la Acces Direct, emisiunea de la Antena Stars.

Presupusul autor al hărțuirii împotriva Magdei Ciumac a fost identificat, iar identitatea ei nu a fost dezvăluită din cauza anchetei în curs. Femeia ar fi creat un cont fals pe rețelele de socializare sub un nume fals, unde a continuat să hărțuiască starleta TV cu amenințări cu moartea. Ciumac a luat în serios amenințările și a depus un raport al poliției la autoritățile locale. Pe lângă raportul poliției, Ciumac a vorbit și despre amenințările de pe propriile conturi de socializare, cerându-le urmăritorilor săi să o ajute să identifice și să oprească acest fenomen.

"Pe lumea asta avem cu toții drepturi egale și merită și trebuie și avem dreptul să trăim liniștiți", spune Magda Ciumac.

"În general, toate persoanele care se ocupă cu astfel de vicii, nu știu să zic așa, nici nu știu cum să le numesc și să facă profile false, să fure identitatea cuiva, să te hărțuiască și mai nou, să treacă, ceea ce este mai grav, la amenințări cu moartea, chiar să te legi de un copil minor și să inventezi fel și fel de aberații, să spui... Ar trebui ca toată lumea, nu contează că este vorba de o simplă jignire, de o simplă înjurătură sau un simplu profil fals, orice să faceți încât să se depisteze despre cine este vorba (...) Am o anumită vârstă împlinesc 39 de ani, dar puneți-vă în locul copiilor dumneavoastră, aveți un copil minor de 16 ani, de 17 ani, nici nu contează băiat, fată, vârsta, vă dați seama ce traumă și ce sechele lasă astfel de persoane care amenință. Copiii din ziua de astăzi nu se mai pot conecta sau să se afișeze la un film sau la un mall sau la o cafenea sau undeva, de teamă că există un nebun, ăștia sunt bolnavi psihic, nu mai poți să te afișezi, nu mai poți să faci nimic de teamă că unul te filmează sau postează fără acordul tău", mai spune Magda Ciumac.

Între timp, Ciumac a luat măsuri suplimentare de securitate pentru fi în siguranța. Cazul a stârnit o conversație mai amplă despre siguranța online și importanța luării în serios a amenințărilor online.

