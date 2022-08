Magda Ciumac a fost jefuită în vacanță. Declarațiile pe care le-a făcut cu privire la acest subiect. Ce i-au furat

Magda Ciumac a trecut prin momente foarte grele în vacanță, după ce a fost jefuită de doi românia. Iată ce i s-a întâmplat.

Magda Ciumac a fost jefuită în vacanță. Ce a pățit

Magda Ciumac a povestit pentru Antena Stars ce a pățit în vacanța de vis în care a mers alături de partenerul ei de viață, dar și de fiul ei.

„În fața hotelului cu camere de supraveghere, cu zonă circulată, cu turiști, cu toate cele, tocmai doi români ne-au jefuit, există camerele, l-au împins pe fiul meu, l-au întrebat ceva pe Alexander, unul ne-a distras atenția, al meu urcase să ducă niște cumpărături în camera de hotel și urma să ne mai plimbăm”, a povestit ea.

Iată cum s-a întâmplat totul:

„Totul s-a întâmplat la 12 noaptea și am petrecut vreo 5-6 ore la poliție, am dat declarații, am blocat telefonul. Nu l-am recuperat încă, pentru că există o lege în Spania, indiferent dacă telefonul este localizat, nu poate intra poliția peste persoane în casă fără mandat, așteptăm un mandat de la judecător”, a adăugat ea.

Cei doi români au fost prinși, însă Magda Ciumac nu poate oferi mai multe detalii cu privire la acest aspect.

„Da, sunt găsiți cei doi români, dar mai multe detalii nu pot da, pentru că este o anchetă în desfășurare, dar faza tare este că au fost puși de cineva, practic nu-i interesa atât de tare telefonul meu de 1.300 de euro, că între timp mi-am luat altul, ci ce aveam pe telefon. Tot de cineva au fost puși, dar se ocupă poliția. A fost o experiență urâtă, prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva”, a mai spus ea, potrivit spynews.ro.

Magda Ciumac, acuzațiile pe care i le face lui Tolea. Ce-i reproșează femeia cu privire la copilul lor

Tolea Ciumac ar fi neimplicat în viața fiului lor, care acum este un adolescent în toată firea. Magda a vorbit deschis la Antena Stars despre relația pe care o are cu Tolea, dar nu este una foarte fericită.

„Am înțeles că el este refugiat acum prin Italia. Practic a avut o condamnare aici în România pentru diferite ilegalități, să spun așa, n-are rost să intru în detalii. Are familia lui, copilul lui, i-a pus numele Sasha, deci voi cum știați că-l cheamă pe al meu. Doamne ajută că l-am numit Alexander în certificat”, a spus Magda Ciumac la Antena Stars potrivit spynews.ro.

„Nu ținem legătura, deoarece nu poți numi tată o persoană care își caută propriul copil de patru ori în 16 ani. Deci, ai ce ai cu mine, cu fosta ta soție, dar ce are cu copilul? Nu poți fi numit om sau tată în momentul în care uiți de propriul copil”, a continuat ea.

Cât despre viața intimă, Magda a recunoscut: „Iubesc, sunt foarte fericită, sunt foarte împlinită sufletește, doar atât pot spune. Eu cred că fiecare persoană pe lumea asta are dreptul să iubească, să fie iubită, să-și refacă viața și să nu țină cont niciodată de părerea lumii”, a declarat ea.

