Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor, din nou împreună, după 21 de ani de la divorţ! Actorii din "Sacrificiul" locuiesc în aceeaşi casă: "Love e singurul cuvânt"

La 21 de ani de la divorț, se poartă ca și când ar forma din nou un cuplu, Maia Morgenstern postând pe rețelele de socializare imagini în compania fostului partener, alături de un mesaj controversat: "Pe când… Love! Love e singurul cuvânt – cu Claudiu Istodor".

De asemenea, actrița a postat pe rețelele de socializare imagini în care apare stând cu capul pe umărul partenerului de viață, în timp ce Claudiu Istodor pare să îi citească ceva.

Dă volumul mai tare, te vor trece fiorii! Damian Drăghici și Maia Morgenstern din serialul Sacrificiul au lansat o super piesă

"Da, suntem împreună din nou! Lucrăm de atâţia ani, am fost colegi în facultate, cu un an diferenţă, am lucrat în Piatra-Neamţ trei ani împreună. Am făcut câteva filme, ea în mult mai multe şi eu în mai puţine. E foarte bine de lucrat cu Maia, atât pe scenă, cât şi la filmări, pentru că e foarte atentă, niciodată nu e plictisită şi asta îşi doreşte să facă", a dezvăluia Claudiu Istodor, despre relația cu Maia, pentru