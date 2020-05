Adevărul despre relația dintre Maia Morgenstern și fostul soț, Claudiu Istodor: "Relația este crudă. Am ajuns la conflicte!"

"Nu am fost tot timpul în relații bune, am avut evident și relații proaste, rele. Am trecut printr-un divorț, și asta e greu de dus, mai ales după 14 ani de trăit împreună, cu un copil de 13 ani. Iar despărțirea nu se încheie chiar în momentul semnării actelor, a separării efective, mai trece ceva vreme până când legăturile să se taie de tot. Poate că asta nu se întâmplă total niciodată, de fapt. Despre cum am ajuns la divorț nu vreau să vă spun, e ceva ce ține de intimitatea noastră și atât", a mărturisit Claudiu Istodor.

Iată ce spune Maia Morgenstern

„Da, suntem un cuplu, în serial. Personajele noastre, zic eu, sunt interesante, controversate. Cunosc suișuri și coborâșuri, cum e în viață. Ne propunem să fim cât mai adevărați, ca personaje, cât mai aproape de sufletele telespectatorilor. Le promitem surprize interesante, situații inedite și momente de maximă intensitate", a spus Maia Morgenstern.

„Avem colegi din generații diferite, actori de vârste diferite, toți, foarte buni prieteni. Încrederea ne unește. E o bucurie să fim împreună", a adăugat ea.

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor, dezvăluiri din culisele „Sacrificiul - Alegerea”: „Când ne-am certat ultima oară? Azi dimineață!”