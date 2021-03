Mama copilului lui 50 Cent, apariție răvășitoare pe rețelele sociale. Cum s-a fotografiat Daphne Joy

Daphe Joy a jucat în numeroase filme, precum On Stranger Tides, Setup, Frankenhood și Pirates of the Caribbean.

Tânăra cu forme voluptoase și-a început cariera de model la vârsta de 17 ani și a atras imediat atenția tuturor caselor de modă care au solicitat-o pentru numeroase campanii publicitare.

Printre foștii săi iubiți se numără și Peter J. Nygård, Tyrese Gibson, dar și Jason Derulo.

Daphe și Jason Derulo au fost împreună în 2016 și au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 7 luni.

Cariera lui 50 Cent

Rapperul 50 Cent a primit în 2020 o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar la ceremonie a participat şi Eminem, care l-a ajutat în urmă cu două decenii în lansarea carierei, scrie Variety.

Artistul 50 Cent a dominat topurile hip-hop şi rap din anii 2000 cu videoclipuri în care îşi atribuia adeseori imaginea unui gangster.

Eminem a făcut declarații despre cel care a primit steaua, amintindu-și de perioada când l-a întâlnit pentru prima dată, moment în care ar fi declarat că "Va deveni un star".

Eminem şi 50 Cent au colaborat pentru numeroase proiecte în ultimii 20 de ani. „Sunt astăzi aici pentru că nu este doar un partener de afaceri pentru mine, este unul dintre cei mai buni prieteni din lume. Mi-a fost mereu alături când am avut nevoie de el”.

Originar din New York, rapperul 50 Cent, a devenit o prezenţă discretă în industria muzicală în ultimii ani, preferând să se concentreze pe afaceri şi pe producţii de televiziune. Steaua sa de pe Walk of Fame este cea de-a 2.686-a de pe celebrul bulevard californian, scrie Agerpres.