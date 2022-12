Marcela Fota și-ar mai dori un copil. Cum a reacționat fiul ei când l-a întrebat dacă ar vrea un frate sau o soră

Interpreta de muzică populară zâmbește din nou! Acum câțiva ani, a trăit o adevărată tragedie când și-a pierdut soțul, însă acum iubește și se simte iubită. Mai mult, visează să aducă pe lume al doilea copil.

Citește și: Cum arăta Marcela Fota înainte de intevențiile estetice. Cât de schimbată era artista înainte

Marcela Fota și-ar mai dori un copil

Marcela Fota a recunoscut în vara acestui an că se află într-o relație, fără să dezvăluie cine este misteriosul bărbat.

În mediul online, interpreta de muzică populară postează imagini cu buchete de flori sau cadouri, semn că este destul de răsfățată de partenerul său.

Fanii însă au observat cum, de multe ori, cântăreața a fost surprinsă în compania unui afacerist mai tânăr decât ea cu 22 de ani.

După ce a trecut printr-o tragedie acum ceva timp, când l-a pierdut pe tatăl fiului ei, Marcela Fota zâmbește din nou, bucurându-se de noua poveste de iubire.

Mai mult, vedeta a declarat recent, într-un interviu pentru Antena Stars, că și-ar mai dori un copil, mai exact o fetiță.

„Mi-aş fi dorit să am măcar doi copii. Ţinând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă aşa a fost să fie, să am doar un copilaş, care este minunea mea. Şi a fost, aşa... am spus-o exact în acest mod.

Mi-ar fi plăcut să am mai mulţi copii. Ştii cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Aşa că... ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu.

Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus şi să zic: ''Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!' Îmi place să dăruiesc iubire şi cred că aş fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.

Cum a reacționat fiul Marcelei Fota

Interpreta de muzică populară a trecut printr-o cumpănă în anul 2020. Pe atunci, soțul ei Minel Păpăroiu s-a stins din viață în urma unui infarct, lăsând în urmă nu doar durere, ci și un băiat, pe David, acum în vârstă de 13 ani.

Artista a încercat să stea de vorbă cu băiatul ei despre posibilitatea de a-i mai dărui un frățior sau o surioară, însă s-a ales cu un refuz.

Citește și: Marcela Fota, tratată ca o regină de iubitul mai tânăr cu 22 de ani. Cum își răsfață bărbatul partenera

„David spune că este suficient pentru mine! Ca orice copil, e puţin egoist, ştii? Nu cred că ar accepta să împartă dragostea pe care i-o dăruiesc lui, el nu înţelege.

Am încercat să îi explic că dacă ar fi fost ca mami să fi avut alt copil, nu ar fi schimbat cu absolut nimic iubirea pe care o am pentru el.

Dar, momentan, suntem încă la modul acela de răsfăţ şi îmi spune clar că: ''Marci, cred că sunt suficient eu pentru tine". Dumnezeu de aceea zice: ''M-a dat doar pe mine, pentru că este suficient!'', a mai explicat ea pentru Antena Stars.

La începutul anului, Marcela Fota a negat că ar avea o relație, spunând că dacă primește flori, nu înseamnă neapărat că are un iubit.

„Există o relație de prietenie, nimic mai mult. Dacă merg undeva ca să susțin un spectacol și cineva îmi oferă flori, nu înseamnă că am o relație cu persoana respectivă.

Dacă am făcut două poze alături de un tânăr, la restaurant sau în mașină, nu înseamnă că am o relație cu el”, a povestit ea pentru Spynews.

Ulterior, în vară, Marcela Fota a recunoscut că este într-o relație.

„Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu”, spunea Marcela Fota, la Acces Direct.

Gigi Nicolae, despre felul în care i-a schimbat viața participarea la Chefi la cuțite | Sezonul 10. Vezi interviul disponibil