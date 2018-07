Margherita de la Clejani e la pământ! Primele declarații despre despărțirea de iubit: "Sunt blestemată"

Margherita de la Clejani dă primele declaraţii, după ce s-a despărţit de iubit! Ba mai mult, vedeta face confesiuni tranşante. S-a dezis total de fostul şi nici nu mai recunoaşte că ar fi avut, vreodată, iubit.

Margherita de la Clejani susţine că este blestemată şi nu va avea niciodată noroc în dragoste, căci a mers la ghicitoare şi i-a dat veşti foarte proaste. Fiica Vioricăi şi a lui Ioniţă de la Clejani a spus în exclusivitate pentru Antena Stars că este singură, iar Aslan Sadeghi este doar un amic.

"Eu nu am declarat niciodată că am o relaţie cu băiatul ăla. Tocmai de asta am şters pozele pentru că am văzut că s-a speculat foarte mult, că am o relaţie moroasă. Băiatul ăla e prietenul meu. Sunt blestemată, am ghinion în dragoste", a spus aceasta, conform Antena Stars.