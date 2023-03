Maria Buză a primit o a doua șansă la viață în trecut. Celebra actriță, despre cea mai mare cumpănă a vieții sale

Maria Buză a avut un parcurs dificil în viața de artist, dar nu numai. Aceasta a mărturisit că ea nu a fost un copil dorit, însă după ce s-a născut, părinții ei i-au oferit cât de multă dragoste au putut.

Maria Buză, despre cele mai dificile momente din viața ei. Cum a mai primit o șansă de la viață și ce a povestit pe acest subiect

Actrița Maria Buză a povestit despre cum părinții ei au fost foarte iubitori cu ea, deși nu a fost un copil dorit. Aceasta a explicat faptul că mama ei a înțeles mai apoi că venirea pe lume a Mariei a fost un dar de la Divinitate.

„Mama a știut să-mi povestească atât de frumos că eu îi sunt dată de la Dumnezeu și am venit pe lumea asta ca o răsplată și o binecuvântare, pentru că toate au fost împotriva a ceea ce ea, ca mamă, a încercat în ceea ce mă privește. A fost ca un dar de la Dumnezeu pe care atunci nu avea cum să-l înțeleagă, l-a înțeles abia după ce încercarea ei de a renunța la această sarcină nu a fost una reușită.

Nu e zi și clipă în care să nu-mi spună că eu sunt minunea vieții ei. Din păcate, doar eu am rămas aproape de mama, sora mea cea mare s-a stins din viață foarte devreme, la 40 de ani, iar mama a suferit foarte mult ca părinte pentru această tragedie și mai am un frate care nu a putut să ne fie alături așa cum ne-am fi dorit. Și cumva, în toată nebunia asta, eu încerc să fiu alături și lângă al meu copil și lângă a mea mamă, pe tata l-am pierdut însărcinată fiind, și lângă soț, și între prieteni, să fiu și o bună mamă și o bună soție”, a declarat ea pentru fanatik.ro.

Maria Buză a primit o nouă șansă la viață. Ce a dezvăluit cu privire la acest aspect

Iată ce a declart celebra actriță despre perioada în care era gravidă:

„Da, pe 21 februarie, când l-am născut pe băiatul meu, Andrei, eu sărbătoresc ziua lui de naștere, dar și ziua în care am primit o a doua șansă la viață. Medicii i-au spus atunci soțului că trebuie să aleagă între soție sau copil. Este o întrebare la care, cu greu ar răspunde oricine, dar, din fericire, medicii au făcut toate eforturile posibile, au salvat întâi copilul și apoi au făcut tot ce s-a putut în ceea ce mă privește. Am fost în comă vreo 6 ore și spuneau medicii că tot ce a depins de ei s-a înfăptuit și că nu rămâne decât ca Dumnezeu să facă o minune și a făcut-o. Medicii nu-mi mai dădeau nicio șansă, dar după 6-7 ore am dat semne și m-am trezit brusc, așa parcă dintr-o liniște absolută”, a mai declarat ea pentru sursa citată anterior.

