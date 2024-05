Maria Constantin a ajuns de urgență la spital! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente

Maria Constantin a ajuns la spital într-o situație de urgență, după ce o simplă răceală s-a transformat într-o bronșită, o problemă cronică cu care se confruntă de mai mulți ani.

Cântăreața a încercat să se trateze acasă și să urmeze indicațiile medicului timp de o săptămână, dar fără succes.

Maria Constantin a ajuns de urgență a spital! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente

Cu toate acestea, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar ieri a fost nevoie să fie internată. Acest episod nu este nou pentru Maria, care se confruntă cu aceeași problemă de sănătate de ani de zile. Soțul ei a sfătuit-o să meargă la spital, observând că simptomele devin tot mai grave și că tratamentele anterioare nu dau rezultate.

„Este o problemă de sănătate cu care eu mă confrunt de câțiva ani de zile. O bronșită cronică, care se pare că revine după cea mai mică răceală. S-a întâmplat ca eu de Sărbătorile Pascale să trebuiască să cânt undeva în Bulgaria și acolo, într-adevăr, era un pic cam rece, afară fiind concertul și se pare că am răcit puțin, iar de la această mică răceala s-a transformat într-o bronșită, o problemă mai veche pe care eu o aveam”, a declarat Maria Constantin, într-o intervenție telefonică la Star Matinal, potrivit spynews.ro.

Cu toate că se simte mai bine acum și este programată să fie externată în curând, artista a mărturisit că experiența a fost destul de îngrijorătoare, iar tratamentul acasă nu a avut efectul scontat.

„Momentan sunt puțin mai bine. În decurs de o săptămână (n.r. a încercat să se trateze acasă), însă lucrurile au avansat destul de rapid, de neașteptat, pentru că, în primă fază, am avut frisoane, febră, după care am început să nu mai pot respira foarte bine. Am încercat să iau antibiotic la recomandarea doctorului”, a mai spus cântăreața.

Ce spunea Maria Constantin despre nuntă în trecut

Vedeta a mai fost căsătorită cu artistul Ciprian Tapotă Lătăreţu, dar și cu regretatul afacerist Marcel Toader și fiecare dintre acele căsnicii a eșuat după câțiva ani. Nici la a treia căsnicie, blondina nu va respecta vreo tradiție, iar asta pentru că își dorește să aibă o petrecere la care toată lumea să se simtă bine.

„Noi am stabilit să facem nunta în aer liber în perioada în care este cald. Ne-am gândit la ideea de soare, de căldură. La noi cald este iulie-august, așa că a trebuit să ne punem nunta în acea perioadă. Nu este o nuntă tradițională. Este o nuntă atipică, va fi ca o petrecere totul. Toată lumea va trebui să vină îmbrăcată în alb. Va fi o petrecere unde lumea se va distra, cu siguranță la sfârșit vom fi toți pe mese. Vrem ca invitații noștri și noi să ne distrăm, să ne simțim bine.

Nu vom respecta nicio tradiție la nuntă. Nu suntem cu respectarea tradițiilor, pentru că eu consider că aceste lucruri îți iau mult timp. Nu vrem să respectăm nicio tradiție. Ar fi o idee să dăm brățări ca la festivaluri', spunea ea înainte de nuntă, potrivit viva.ro.

Artista a mărturisit, într-o emisiune tv, că a simțit atracție pentru logodnicul ei, de prima dată când l-a văzut. Vedeta și-a dorit să știe mai multe detalii despre el.

„La un eveniment pur și simplu, nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar cred că atracție la prima vedere, voiam să aflu cât mai repede să aflu ce e cu el, să aflu de unde a venit, de unde a răsărit. A fost atracția foarte mare, apoi au urmat și celelalte calități, e un om cald, un om bun, calm, care nu vorbește niciodată necontrolat, aveam nevoie de un om care să mă înțeleagă, să meargă cu mine la evenimente, să mă asculte, contează enorm de mult”, a precizat Maria Constantin.

Cântăreața se gândește ca în viitor să devină mamă, dacă e posibil.

„Da, de ce nu? Îmi plac foarte mult copiii și când eram la vârsta adolescenței ziceam că voiam să mă căsătoresc și să am mulți băieți și când vin Sărbătorile, masa de Crăciun, să ne strângem cu toții și să îi văd cum aleargă, să fie haos”, a spus ea la un moment dat în cadrul unei emisiuni TV.