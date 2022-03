Maria Dragomiroiu a mărturisit cu lacrimi în ochi că a fost agresată de fostul soț. Prin ce a trecut artista

Maria Dragomiroiu a trăit momente cumplite alături de fostul soț. Interpreta de muzică populară apovestit totul cu lux de amănunte.

Maria Dragomiroiu a trecut prin momente grele alături de fostul său partener de viață. Prin ce a trecut

Printre cele mai îndrăgite Mării din ţara noastră se numără doamna muzicii populare româneşti, Maria Dragomiroiu, care este apreciată de zeci de mii de oameni. Are o carieră strălucitoare, însă viața nu a fost mereu roz pentru ea. Acesta a trecut prin momente deosebit de grele în fosta sa căsnicie.

„Cred că din cauza fostei soacrei a fost așa. Era o femeie foarte rea. Se ducea pe la morminte să ne despărțim. Ea zicea că vrea să ne fie bine. Au apărut probleme în căsnicie atunci când am vrut să evoluez, să fac ceva. Eu toată viața mea am visat să fac ceva. Cel mai mult am visat, nu neapărat să cânt, dar să am acoperișul meu deasupra capului. Eu am fost motorul familiei.

Lui îi plăcea să stea la televizor, să se uite la video. Nu mă deranja. Îl deranja pe el că eu plecam la spectacole. Luam trenul și plecam, unde eram chemată și deja o mică vedetă. Eu eram deja cap de afiș. Atunci a început ruptura noastră, eu așa cred. L-am angajat la un serviciu bun și acolo a întâlnit-o pe această doamnă, cu doi copii mari, ca și noi. Am devenit prieteni de familie”, a povestit Maria Dragomiroiu, potrivit Libertatea.

„A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat, că a zis că pleacă în inspecție într-un parc. N-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră-mea în garsonieră. Am lăsat copiii acasă. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis: «Du-te la tine acasă!». A intrat în panică și mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo. Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el.

A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Liftul s-a oprit între etaje! Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!». M-a apucat de păr și m-a dus așa… eu plângeam. Nu mi-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat!”, a povestit artista.

„Nu le-a dat copiilor nici un telefon de ziua lor, nici când s-au căsătorit sau au avut copii. Întâmplător, am aflat de la cineva din Canada că a murit. În 1998 m-a sunat și mi-a cerut niște bani că o să spună tot”, a mai spus artista.

Maria Dragomiroiu este o interpretă de muzică populară, extrem de îndrăgită în România, care a ajuns la inima a milioane de români încă de la primele apariții. Având o voce deosebită, cu un amplu registru vocal și fiind posesoarea unei tehnici excelente, de solistă de muzică clasică, Maria Dragomiroiu a fost comparată, mai ales la începutul carierei, doar cu Maria Tănase, doamna cântecului popular românesc.

Din anul 1972 locuiește în București. În anul 2006 a absolvit Facultatea de Muzică Spiru Haret.

Președintele României Ion Iliescu i-a conferit artistei Maria Dragomiroiu la 7 februarie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - "Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

