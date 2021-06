Jurnal de Asia, episodul 6. Adriana Trandafir și Maria Speranța, clipe de cumpănă după ce fiica Adrianei a avut nevoie medic

Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, au fost în dubii atunci când au primit provocarea de a participa la Asia Express – Drumul Împăraților. Chiar dacă inițial Maria era tentată să refuze participarea la acest concurs.

“Primul instinct a fost să spun nu”, a mărturisit Maria.

Colaborând pentru prima oară pentru un show de o asemenea anvergură, Adriana e mândră de faptul că fiica ei i-a venit în ajutor în această competiție.

“Mama mea este o persoană model”, a mai adăugat Maria, semn că și ea este extrem de încântată să îi fie alături mamei sale.

Cu lacrimi în ochi, Adriana Trandafir a mărturisit că nu a vrut să vină în emisiune cu fiic ei pentru că a simțit multă teamă.

“Trebuie să recunosc. Mi-a fost frică”, a zis concurenta Asia Express.

După ce fiica ei s-a confruntat cu niște probleme de sănătate în primele zile din competiția Asia Express, Adriana Trandafir se simțea neputincioasă, știind că fiica ei are nevoie de ajutor, dar fără ca ea să poată face ceva.

“Am avut parte de o zi foarte grea, când am început ziua fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea, că a spus că a luat-o medicul, că nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație din care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură”, mărturisește cu durere Adriana, care își dorea să știe doar că fiica ei e bine.

Totul e bine când…începe cu bine

Ca orice părinte, faimoasa actriță se îngrijora pentru Maria și spera să facă față cu brio și acestor greutăți întâmpinate.

“A fost foarte greu, dar nu mă plâng pentru că uite, lucrurile s-au așezat. Maria Speranța a venit la un moment dat în timpul cursei, cee ace a fost cea mai frumoasă întâlnire”, spune Adriana, cu lacrimi în ochi.

Pe lângă faptul că Maria s-a confruntat cu probleme de sănătate și acest lucru a copleșit-o pe Adriana Trandafir, dar și oboseala și-a spus cuvântul.

Ce se vede la TV nu e ceea ce se întâmplă în realitate, spune Adriana

“Este așa o stare ciudată să împletești disperarea cu fericirea. Nu știi niciodată ce va fi. Este o poveste care arată într-un fel de la televizor și în alt fel dacă o trăiești”, a explicat Adriana.

Ceea ce văd cei de acasă nu se compară cu cee ace trăiesc acolo ele din postura de concurenți, această competiție fiind una presărată cu multe sarcini pe care nimeni nu și le-ar fi putut imagina.

“Este foarte greu să nu ai timp să te uiți în stânga și-n dreapta. De foarte multe ori am pus concursul pe primul loc față de mâncare, față de pauze”, spune Maria Speranța.

Această competiție vine cu multe sacrificii, determinându-le pe cele două concurente Asia Express să uite și de foame, și de sete, și de odihnă.

Chiar dacă au fost clipe extreme, în care amândouă și-au dorit să renunțe, Maria a mărturisit că adrenalina a fost cea care a dictat pentru ele.

“Adrenaline îți spune să nu renunți”, zice Maria.

Unul dintre cele mai grele momente este autostopul. Adriana a povestit că a încercat să facă autostopul timp de 2 ore și nu a oprit nicio mașină.

“În zilele în care este lockdown și stai o oră și nu vine nimeni, dacă este o mașină nu se oprește”, a completat Maria.

În spirit de glumă, Adriana Trandafir a spus că ar fi oprit și un tren.

“Cei care deschid porțile sunt cei fără bani. Oamenii simplii sunt ca și copiii. Înțeleg imediat, nu se complică, nu întreabă”, a constatat Adriana Trandafir despre oamenii blânzi din Asia.

“Sunt cei care au cel mai mult de dat”, a mai completat Maria.

Chiar dacă la început celor două concurente le-a fost rușine să ceară mâncare, Adriana spune că nevoia le-a învățat.

“Am făcut sarmale, am băut ceai făcând sarmale”, a povestit Adriana Trandafir.

În toate probele de până acum, Maria e mândră că ea și mama ei s-au descurcat cu orientarea în spațiu, deși Adriana este uneori cea dezorientată.

“Am întâlnit oameni despre care aș putea să scriu cărți întregi”, a mai zis Adriana.