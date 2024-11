Marian Godină a devenit tătic pentru a doua oară. Prima imagine a polițistului cu bebelușul: „Fetița noastră”

Marian Godină a devenit tătic pentru a doua oară. Polițistul a publicat pe contul de Facebook prima imagine cu fetița lui, pe care a decis să o numească Irina.

Marian Godină trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Polițistul a devenit pentru a doua oară tată de fetiță. Soția acestuia a născut în urmă cu puțin timp, aducând pe lume un bebeluș perfect sănătos.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, Marian Godină nu a ezitat să dea vestea cea mare și prietenilor virtuali. Acesta a anunțat pe toată lumea cu fetița lui, Irina, s-a născut într-o zi de noiembrie.

Mai mult, polițistul a publicat și prima imagine cu bebelușul său. Postarea lui a generat mai bine de 23 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea comunității sale de urmăritori. Fotografia emoționantă a luat prin surprindere pe toată lumea.

Cum s-a pozat Marian Godină alături de mezina familiei, după ce a devenit tată pentru a doua oară

Marian Godină s-a lăsat pozat în timp ce își ține în brațe fetița și o privește cu multă dragoste. Acesta a decis să ascundă chipul micuței sale, fapt pentru care Irina a fost învelită cu o păturică albă.

„Fetița noastră, Irina”, a scris polițistul în dreptul postării.

„Felicitări! Să fie sănătoase și fericite, toate trei!”, „Bine ai venit, minune!”, „Felicitări! Să vă umple casa și inima de iubire și bucurie!”, „Să fie ceasul ei norocos! Felicitări și multă sănătate!” sau „Felicitări și recuperare rapidă Georgianei! Sa va trăiască sănătoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce a pățit Marian Godină după ce și-a dus soția la spital pentru a o naște pe Irina

Marian Godină a avut parte de o situație neașteptată după ce soția lui, Georgiana, l-a anunțat că au început contracțiile și este posibil să nască. Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și au mers la spital.

Pentru că a avut mari emoții toată ziua, polițistul a uitat să plătească parcare în care și-a lăsat mașina, motiv pentru care s-a ales cu o amendă contravențională între 500 și 1000 de lei.

„Ieri dimineață, pe la 3, Georgiana mi-a zis că simte că au început contracțiile, așa că, în scurt timp, ne-am îmbrăcat și am plecat spre spital. Am găsit loc de parcare chiar în fața spitalului la ora aia, am dus-o pe Geo înăuntru și eu am plecat pentru că nu aveam voie să urc cu ea.

Am plecat să beau o cafea. Aș fi fumat o țigară. Sau vreo 10, așa cum făceam pe vremuri la cafea. N-am fumat. Am primit apoi mesaj să fiu înapoi la spital la 7.30. Am mers la 7 ca să fiu sigur și am mai stat în mașină, în parcarea din față. La 7.30 am intrat în spital cu mari emoții și m-am pus pe așteptat.

Un singur lucru nu făcusem nici prima dată, nici a doua oară când parcasem acolo. Uitasem complet, numai la asta nu mi-a stat capul. Când am ieșit ca să plec acasă și să o iau în primire pe Măriuca, am găsit în parbriz o hârtie pe care o voi păstra amintire și pe care i-o voi arăta Irinei, să vadă ce sacrificii mari a făcut tatăl ei pentru ea.”, a scris Marian Godină pe Facebook, în dreptul unei poze cu amenda primită.