Marianne Faithfull, vindecată de Covid-19, mulţumeşte medicilor şi asistentelor pentru că i-au salvat viaţa

Marianne Faithfull a apărut în lumina reflectoarelor în 1964, ca apropiată a trupei The Rolling Stones. Jagger şi Keith Richards au compus single-ul ei de debut, „As Tears Go By”, lansat în acelaşi an. Era căsătorită cu John Dunbar, cu care avea un fiu, când forma împreună cu Jagger unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cei doi s-au despărţit în 1970.

Faithfull a luptat o vreme cu dependenţa de droguri, ajungând, la începutul anilor 1970, să trăiască pe străzi. A încercat chiar să se sinucidă, când a pierdut custodia fiului ei. În 1971, ea l-a întâlnit pe de producătorul Mike Leander, iar cariera ei a fost relansată în 1979, cu albumul „Broken English”.

A colaborat apoi cu producători ca Hal Willner pentru albumul „Strange Weather” (1987), cu Angelo Badalamenti (producător muzical al „Twin Peaks”), pentru „A Secret Life” (1995) şi a înregistrat frecvent compoziţii ale lui Kurt Weill. Ea a fost invitată de trupa Metallica să cânte refrenul piesei „The Memory Remains” (1997). În anii 2000, Faithfull a lansat două albume, „Kissin’ Time” şi „Before the Poison”, pentru care a colaborat cu Beck, PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) şi Billy Corgan (Smashing Pumpkins). Mai târziu, a reluat colaboarea cu Willner. Cel mai recent album al ei, „Negative Culpability”, a apărut în 2018. El cuprinde compoziţii noi, dar şi versiuni ale pieselor „Witches’ Song” şi „As Tears Go By”.

Faithfull a jucat în peste 30 de filme, între care „Hamlet” (1969), „Intimacy” (2001), „Paris, je t'aime” (2006) şi în serialul „Absolutely Fabulous”.

În luna februarie a acestui an a fost anunţat că actriţa Lucy Boynton, cunoscută din lungmetrajul „Bohemian Rhapsody”, va interpreta rolul Marianne Faithfull într-un film dedicat cântăreaţei şi actriţei, regizat de Ian Bonhôte.