Arnold Schwarzenegger face dezvăluiri surprinzătoare despre femeile din viața lui: “Am încălcat limitele de mai multe ori”

Celebrul Arnold Schwarzenegger a făcut mărturisiri despre femeile din viața să, declarând că s-a purtat de multe ori urât cu ele și regretă asta, însă după ce a devenit guvernatorul Californiei s-a asigurat că nimeni nu va mai face această greșeală.

Într-un interviu pentru revista Men’s Health, actorul în vârstă de 71 de ani a spus: "Privind retrospectiv, am încălcat limitele de mai multe ori şi am fost primul care şi-a cerut scuze. Mă simt prost din această cauză şi regret acest lucru."

"Nu mi-am schimbat părerea despre masculinitate. Sunt bărbat. Nu mi-aş schimbă părerea despre cine sunt eu. Prima femeie pe care am iubit-o a fost mama mea. Am respectat-o şi era o femeie fantastică. Întotdeauna am respectat femeile", a adăugat Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger a divorţat de Maria Shriver după o căsnicie de 25 de ani, în 2011, după ce actorul a recunoscut că a făcut un copil cu menajeră familiei în urmă cu 14 ani. În prezent, fostul guvernator are o relație cu Heather Milligan, în vârstă de 43 de ani.

Arnold Schwarzenegger este un fost culturist și actor american originar din Austria, politician republican, care a servit că cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California. Și-a câștigat faima că actor Hollywood-ian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial de culturism a fost supranumit „stejarul austriac” și „Arnold cel Tare”