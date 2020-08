Meghan Markle, apel emoționant din „exil”. Cine este femeia care a făcut-o să roșească pe Ducesa de Sussex: „Pur și simplu, nu exiști!”

Videoclipul a fost realizat de platforma media Makers, ce promovează feminismul și lupta pentru egalitatea sexelor, și face parte dintr-o serie dedicată alegerilor prezidențiale din SUA din luna noiembrie a acestui an.

Steinam și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atitudinea tinerilor față de vot.

„Înțeleg că noua generație nu vrea să voteze în noiembrie. Acest lucru mă îngrijorează profund. Da, reticența lor este justificată, chiar și eu am avut momente în viață în care am crezut că votul meu nu contează, că nu are niciun impact.

Nu e chiar așa. Le-aș spune să se gândească în următoru fel: eu, la vârsta mea, nu vor mai trăi mult, însă decizia luată în noiembrie, sau în urma oricărui alt proces de votare, îi va afecta mult mai mult pe ei decât pe mine sau pe cei din generația mea”, a spus Steinam.