Michael Jackson ar fi împlinit, azi, 61 de ani. 29 de lucruri pe care nu le știai despre el

Astăzi, 29 august, Michael Jackson ar fi împlinit 61 de ani. Regretatul artist a rămas în inimile fanilor săi ca fiind Regele muzicii pop. Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 2009. El a lăsat în spate o carieră de neegalat şi milioane de fani care ar mai fi dat orice să îl mai vadă măcar o singură dată cântând. Iată câteva lucruri neștiute despre Michael Jackson.

Michael Jackon – 29 lucruri neștiute despre Michael Jackson

Într-o carieră impresionantă care a început la vârsta de 5 ani, acesta a reușit să înregistreze cel mai de succes album al tuturor timpurilor (Thriller) și să câștige 8 premii Grammy într-un singur an.

1. MJ și-a descris vocea din copilărie ca fiind asemănătoare cu a lui Minnie Mouse.

2. Are două stele pe Hollywood Walk Of Fame (una pentru el şi una pentru Jackson Five)

3. Personajul favorit de desene animate al lui MJ era Pinoccio

4. În copilărie i-a pus mai mulți păianjeni surorii sale, La Toyah, în pat.

5. A fost fan al echipei de fotbal Exeter City.

6. A jucat rolul sperietoarei de ciori din Vrăjitorul din Oz (The Wiz)

7. MJ se îmbrăca mai mereu în negru pentru a atrage atența asupra copiilor care aveau de suferit.

8. Michael era o persoana care se gâdila foarte tare.

9. A avut două lame (animale), Louis şi Lola

10. În 1984 a câştigat opt premii Grammy, cele mai multe câştigate vreodată de un artist într-un singur an

11. Se estimează că a câştigat din muzică aproximativ 500 de milioane de dolari.

12. Videoclipul piesei "Scream" este cel mai scump din lume. A costat aproximativ 6 milioane de dolari.

13. Vitiligo, boala de piele de care a suferit afectează 2% din populația Planetei.

14. Cel de-al doilea nume al său a fost Joseph

15. MJ era vegetarian.

16. "Thriller" este cel mai bine vândut album. Peste 50 de milioane de copii au fost vândute în toată lumea

17. Celebrul "Moonwalk" a fost inspirat dintr-un dans de stradă

18. Videoclipul piesei "Scream" este cel mai scump din lume. A costat aproximativ 6 milioane de dolari.

19. Era un mare fan al mâncării mexicane

20. Super-eroul său favorit era Morph din X-Men

21. Celebrul "Moonwalk" a fost inspirat dintr-un dans de stradă

22. A început să cânte în Jackson Five când avea doar patru ani.

23. Prima melodie pe care a cântat-o în fața unui public a fost „Climb Every Mountain” de pe albumul „The Sound Of Music” la frageda vârstă de 5 ani.

24. Videoclipul piesei „Billie Jean” a fost primul videoclip al unui artist de culoarea care a fost difuzat pe MTV.

25. Una dintre melodiile preferate ale lui Michael era „Come Together” a formației „The Beatles”. Pe albumul „History” există un cover al acestei piese.

26. MJ iubea foarte mult copacii. Majoritatea melodiilor sale le compunea în timp ce se odihnea în copacul său preferat din Neverland, numit Giving Tree.

27. În anul 1999 a cumpărat cu 1, 5 milioane de dolari Oscarul acordat lui David O. Selznick pentru filmul „Gone With The Wind”.

28. Vila închiriată în Los Angeles unde locuia artistul când a murit a aparținut lui Sean Connery.

29. Michael Jackson a fost prieten cu actorul Macaulay Culkin acesta fiind nașul de botez al copiilor lui Michael, Prince și Paris.

Citește și:

Top 10 cele mai frumoase melodii ale lui Michael Jackson

Ce a fost de fapt ”clorul” care l-a făcut Michael Jackson, din negru alb: ”Nu se putea privi în oglindă!” Fiul lui, Prince, suferă de aceeași boală

Sursă foto: variety.com