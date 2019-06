Top 10 cele mai frumoase melodii ale lui Michael Jackson

Michael Jackson, unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, a avut o influență globală asupra muzicii, dansului și culturii pop. Acesta deține recordul pentru cele mai multe premii Grammy pe care le-a câștigat într-un singur an. În anul 1984, Michael Jackson a câștigat 8 trofee. El a devenit primul artist care a avut patru hituri de Top 10 Billboard pe un singur album.

Michael Jackson a fost unul dintre artiștii cu cele mai multe vânzări ai tuturor timpurilor, cu vânzări estimate la peste 350 milioane de albume în întreaga lume. Thriller este cel mai bine vândut album al său din toate timpurile. Vânzările pentru acest album depășesc 66 milioane de copii în întreaga lume.

Celelalte albume ale sale, incluzând Off the Wall (1979), Bad(1987), Dangerous (1991), and HIStory (1995), de asemenea apar printre cele mai bine vândute albume din lume. El a câștigat sute de premii, mai multe decât oricare alt artist din toată istoria muzicii pop. Michael Jackson a fost inclus de 2 ori în Rock and Roll Hall of Fame și a devenit singurul artist pop-rock care să ajungă și în Dance Hall of Fame.

Printre multele sale realizări se numără recordul Guiness pentru Cel mai de succes entertainer al tuturor timpurilor, 15 premii Grammy, 26 premii la American Music Awards și13 premii cu locul 1 pentru single-urile sale în US, mai multe decât oricare alt artist masculin din topul celor 100. Michael Jackson a fost primul artist care a avut topul a 10 single-uri în Billboard Hot 100 în 5 decenii diferite.

Fiind un artist desăvârșit, producător faimos, compozitor de excepție, dansator energic, dar nu în ultimul rând o voce sensibilă, Michael Jackson a impresionat o lume întreagă, în ciuda aspectelor negative care i-au tulburat ultimii ani de viață. Multe dintre piesele sale i-au făcut pe cei care l-au ascultat să danseze, să se îndrăgostească și să plângă pe muzica lui. Așa a ajuns să fie numit de către toți Regele muzicii pop. La 10 ani după moartea artistului, milioane de fani încă îl venerează pentru talentul său.

Iată un top al celor mai frumoase melodii ale lui Michael Jackson.

1.Michael Jackson – Thriller

2.Michael Jackson – Black or White

3.Michael Jackson – Will you be there

4. Michael Jackson – Remember the time

5. Michael Jackson – Earth song

6. Michael Jackson – Scream

7. Michael Jackson – Bad

8. Michael Jackson – Billie Jean

9. Michael Jackson – I just can’t stop loving you

10. Michael Jackson – You are not alone

Sursă foto: washingtonpost.com