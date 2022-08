Michaela Prosan, actrița din „Fructul oprit”, schimbare radicală de look. Cum arată acum tânăra mămică

Mai întâi, fanii serialului „Fructul Oprit” au cunoscut-o ca fiind o șatenă superbă. Ulterior, în serialul „Sacrificiul”, Michaela Prosan a apărut cu părul blond. Recent, frumoasa actriță a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu părul roșcat.

Michalea Prosan nu este activă pe rețelele sociale, tocmai de aceea fanii se bucură când o văd.

Michalea Prosan, schimbare de look. Cum arată roșcată

Actrița este o apariție rară pe rețelele sociale, iar pe micile ecrane n-a mai apărut de la terminarea serialului „Sacrificiul”. În urmă cu un an, Michalea Prosan a adus pe lume o minune de copil care i-a îmbogățit viața.

Se pare că viața de familie îi ocupă tot timpul frumoasei actrițe, judecând după rarele sale apariții.

Peste 6 mii de fani au apreciat fotografia cu Michalea Prosan roșcată.

Cine este Michaela Prosan

Michaela Prosan a devenit celebră în România, în urma interpretării rolului principal din serialul de pe Antena 1, „Fructul oprit”. În rolul Soniei, Michaela Prosan și-a demonstrat talentul actoricesc, dar a reușit să cucrească publicul și prin prisma frumuseții sale. Ulterior, artista a jucat un rol negativ în serialul „Sacrificiul”. Pentru a o interpreta pe Lili, Michalea Prosan a fost supusă unor schimbări de look, apărând pe micile ecrane cu părul lung și blond.

Citește și: Elena Gheorghe, schimbare radicală de look. Ce spun fanii despre noua ei apariție de „fată-rea”. „Prevăd un nou trend”

Michaela Prosan a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, iar înainte să devină celebră datorită rolurilor din seriale, artista se implica în diverse proiecte:

„Munceam şi atunci ca și acum, doar că nu la fel de intens. În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul „Steaua fără nume, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta și am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri.

Citește și: Oana Moșneagu și Mara Oprea, transformare de-a dreptul spectaculoasă. La ce schimbare radicală de look au apelat actrițele

Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. „Fructul oprit' a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, povestea Michaela Prosan în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA.

Cel mai nou episod din serialul coreean preferat este acum în AntenaPLAY. Dă PLAY să vezi My Strange Hero