Michaela Prosan, actrița din „Fructul oprit” a născut și a publicat o imagine înduioșătoare cu bebelușul. Ce a transmis

Michalea Prosan a devenit mamă. Vedeta a fost discretă când a venit vorba de nașterea copilului și nu a publicat imagini din maternitate. Totuși, actrița principală din „Fructul oprit” a realizat o ședință foto cu micuțul și a publicat o imagine pe contul său de Instagram.

În imagine, frumoasa actriță apare ținându-și la piept bebelușul. În dreptul imaginii, actrița a scris un mesaj scurt, dar emoționant.

Cum s-a fotografiat Michalea Prosan cu bebelușul său

„Suflet iubit”, a transmis Michaela Prosan în dreptul imaginii înduioșătoare.

De-a lungul sarcinii, Michaela Prosan a publicat câteva imagini cu burtica de gravidă.

Cine este Michaela Prosan

Michaela Prosan a devenit celebră în România, în urma interpretării rolului principal din serialul de pe Antena 1, „Fructul oprit”. În rolul Soniei, Michaela Prosan și-a demonstrat talentul actoricesc, dar a reușit să cucrească publicul și prin prisma frumuseții sale. Ulterior, artista a jucat un rol negativ în serialul „Sacrificiul”. Pentru a o interpreta pe Lili, Michalea Prosan a fost supusă unor schimbări de look, apărând pe micile ecrane cu părul lung și blond.

Acum, artista a revenit la părul scurt și șaten care, iar zâmbetul îi este cel mai prețios accesoriu care îi evidențiază frumusețea.

Michaela Prosan a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, iar înainte să devină celebră datorită rolurilor din seriale, artista se implica în diverse proiecte:

„Munceam şi atunci ca și acum, doar că nu la fel de intens. În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul „Steaua fără nume, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta și am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri.

Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. „Fructul oprit' a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, povestea Michaela Prosan în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA.

