Michaela Prosan, despre cum și-a descoperit pasiunea pentru actorie. Ce a povestit actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”

Michaela Prosan, actrița din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, a vorbit despre cum și-a descoperit pasiunea pentru actorie. Aceasta a scos la iveală detalii mai puțin știute despre meseria pe care voia să o urmeze, înainte să descopere secretele domeniului artistic.

După o lungă pauză în carieră, Michaela Prosan este pregătită să revină pe micile ecrane ale telespectatorilor. De curând, actrița a anunțat că face parte din distribuția „Iubire cu parfum de lavandă”, cel mai nou serial de la Antena 1.

Vedeta a acceptat cu mare bucurie propunere, iar fanii săi sunt nerăbdătorii să o revadă la televizor. Un lucru este cert, Michaela Prosan are de intrat în rolul unui personaj diferit față de ceea ce a avut până acum.

Deși se numără printre cele mai îndrăgite actrițe, puțini sunt cei care știu cum a luat naștere pasiunea ei pentru actorie. Recent, Michaela Prosan a scos la iveală câteva detalii despre cum a ajuns să apară în diferite producții.

Cum și-a descoperit Michaela Prosan, protagonista din „Iubire cu parfum de lavandă”, pasiunea pentru actorie

Protagonista din „Iubire cu parfum de lavandă” a declarat că întâlnirea ei cu actoria nu a fost deloc întâmplătoare. Michaela Prosan și-a dorit să se descopere pe ea, dar și pe ceilalți din jurul ei, iar acest domeniul îi oferă o astfel de oportunitate.

„Curiozitatea m-a împins să fac multe lucruri, iar întâlnirea cu actoria nu a fost întâmplătoare. E o meserie cu și despre oameni. Mă fascinează ființa umană în toată complexitatea ei, iar meseria asta poate să funcționeze foarte bine ca un exercițiu pentru dezvoltarea compasiunii. Regăsesc mici părți din mine, atât în lucrurile care îmi plac, cât și în cele care îmi displac, la cei din jur. În toată aventura asta strașnică numită viață, oamenii acționează ca niște oglinzi și consider că este esențial să studiezi și să observi persoanele din jurul tău, fără să le judeci, ca să poți să ajungi la tine. Actoria, arta mă ajută să mă cunosc… să mă exprim.”, a dezvăluit actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”, potrivit viva.ro.

Ce profesie își dorea Michaela Prosan înainte să devină actriță

Înainte să devină actriță, Michaela Prosan se pregătea pentru o carieră în arhitectură.

„Am pornit de la zero în meseria asta. Aveam în spate ani de pictură, desen și 66 de planuri pentru o carieră în arhitectură în momentul în care am decis că vreau să fac actorie. Am muncit foarte mult, am cunoscut oameni care m-au inspirat și care m-au motivat să merg mai departe pe acest drum”, a mai povestit actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”.

Ce a spus Michela Prosan despre personajul său din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi pentru tot ce am învăţat în anii ăştia în care m-am retras ca să pot să-mi îmbrăţişez în tihnă noua identitate - cea de mamă. În martie am decis să-mi reiau activitatea artistică şi, la scurt timp, a apărut acest mare proiect în viaţa mea - Iubire cu parfum de lavandă!

M-a emoţionat teribil revederea de la casting cu doamna Ruxandra Ion şi cu echipa dumneai. Aproape 4 ani au stat între noi. În curând, Anda mea cea puternică o să ajungă la public şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru şi care au avut încredere în mine. Despre personaj o să tot povestim... Este diferit faţă de ce am interpretat până acum. Am pus multă pasiune...iubire...şi lavandă!”, a declarat Michaela Prosan în urmă cu puțin timp.